Туристку депортировали через несколько минут после начала отпуска: что произошло

Самолет / © pexels.com

Реклама

Шокирующий инцидент произошел с британской отдыхающей Ребеккой МакКарри во время путешествия в Марокко. Женщина забыла свой паспорт на сидении самолета авиакомпании Ryanair, который обернулся для нее 11 часами ужаса, допросами «запугивающей» полиции и в конце концов депортацией.

Об этом пишет Express.

22-летняя Ребекка поняла, что забыла паспорт в салоне самолета, в течение пяти минут после выхода на взлетно-посадочную полосу Марракеша. Она немедленно обратилась в персонал аэропорта, но ей не разрешили вернуться на борт, чтобы самостоятельно забрать документ.

Реклама

Несмотря на просьбы, сотрудники Ryanair позже сообщили, что они «обыскали весь самолет», но ничего не нашли.

«Я просто знала, что это невозможно», — заявила Ребекка.

И ее слова подтвердились: позже паспорт был найден пассажирами, летевшими обратным рейсом, именно там, где она его покинула. Это подвергает сомнению заявления авиакомпании о тщательном обыске.

Допрос, унижение и депортация через 11 часов

После того, как Ребекка осталась без документа, ее забрали и начали допрашивать четверо пограничных полицейских. Женщина утверждает, что правоохранители были «невежливыми», «запугивали» ее и «смеялись» над ее состоянием.

Реклама

22-летняя Ребекка, потерявшая паспорт / © Фото из открытых источников

Из-за сильного стресса и боли, Ребекка несколько раз теряла сознание, но, по ее словам, ее жалобы были проигнорированы из-за того, что она «выглядела физически здоровой». Ей сообщили, что рейса для депортации в Эдинбург придется ждать по меньшей мере пять дней, хотя самолет, на котором она прибыла, еще стоял на взлетно-посадочной полосе.

После примерно трех часов допроса ее оставили ждать своей судьбы в заведении быстрого питания, где вегетарианцы Ребецци предложили курицу. Женщина вынуждена была схитрить, сказав полиции, что связалась с иммиграционным адвокатом. После этого ее немедленно депортировали в аэропорт Манчестера.

В своем заявлении Ryanair подтвердил, что пассажирка «потеряла свой паспорт на борту» и ей впоследствии было «справедливо отказано во въезде в страну». Авиакомпания отметила, что передала найденный позже паспорт в бюро находок в аэропорту Эдинбурга.

Ребекка же заявила, что потратила больше месяца, пытаясь вернуть документ, и в конце концов ей пришлось самой ехать в аэропорт и платить 30 фунтов стерлингов. Женщина утверждает, что из-за отсутствия прямой связи с авиакомпанией не смогла подать жалобу, и этот ужасный опыт вызвал у нее сильную обеспокоенность и страх снова летать.

Реклама

Напомним, 32-летняя австралийка Мэдди Макрей превратила обычный транзитный перелет в настоящий недельный эксперимент. Она прожила в аэропорту Чанги в Сингапуре целых семь дней и поделилась своим доказывающим опытом: аэропорты могут быть не только местом ожидания, но и полноценным пунктом назначения.