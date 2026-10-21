Туристы обнаружили останки гигантского ихтиозавра возрастом 174 млн лет во время прогулки по пляжу (фото)

Ихтиозавр / © Twitter / Rutland Water Nature Reserve

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Пара туристов из Бельгии во время прогулки по пляжу в графстве Дорсет на юге Англии случайно наткнулась на останки гигантского ихтиозавра, жившего около 174 млн лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мишель Плиссар и Карин Кристенс прогуливались по побережью близ города Бридпорт, когда заметили выступление скальной породы из песка. Присмотревшись повнимательнее, они увидели несколько фрагментов костей, выступавших из оголенного слоя песчаника.

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Туристы решили показать находку специалистам из местного центра наследия побережья Чармут. По словам работающего в центре палеонтолога Фила Дэвидсона, пара пришла к нему около трех лет назад.

Остатки ихтиозавра Фото Daily Mail.

«Они знали, что мы не поверим, если просто скажут, что нашли что-то действительно особенное, поэтому принесли с собой один из отделившихся фрагментов кости», — рассказал Дэвидсон.

Он признался, что был удивлен находкой, ведь этот участок побережья не известен большим количеством ихтиозавров.

Ихтиозавр

Почему находка оказалась уникальной

Ихтиозавры — это морские рептилии, дышавшие воздухом и внешне напоминавшие современных дельфинов. Они появились примерно 250 млн лет назад и в течение длительного времени являлись одними из главных хищников морей.

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На территории Великобритании их окаменелости чаще всего находят вдоль Юрского побережья — участки длиной около 95 миль (153 км) на юге Англии.

Однако останки, обнаруженные бельгийскими туристами, залегали в породах формации Бридпорт-Сэндс. Они примерно на 20 млн лет моложе геологических отложений, в которых обычно находят ихтиозавров.

Когда местные палеонтологи прибыли на место, они подтвердили предположение туристов. В слое песчаника сохранились почти полные остатки огромного доисторического хищника.

Ученые из Бристольского университета определили возраст окаменелости — около 174 млн лет. Это означает, что ихтиозавр жил на побережье древней Британии примерно на 9 млн лет позже, чем произошел катастрофический этап, который, как считали ученые, привел к исчезновению этих животных.

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Ихтиозавры возникли в триасовом периоде. Их предки принадлежали к рептилиям, которые после миллионов лет жизни на суше снова приспособились к морской среде. Представители этой группы существенно отличались по размерам: среди них были как одни из самых больших животных на Земле, так и небольшие ловкие хищники, охотившиеся на мелководье.

Окаменелости пришлось спасать от штормов

Выявление останков стало только началом работы. Поскольку находка была сделана зимой, палеонтологи должны были действовать быстро: сильные штормы и переменная погода могли разрушить породу и разнести кости вдоль пляжа.

«Это всегда своеобразная погоня со временем. Природные силы открывают эти окаменелости, но в то же время и разрушают их», — объяснил Дэвидсон.

По его словам, без своевременного вмешательства остатки могли рассыпаться на мелкие фрагменты, которые впоследствии превратились бы в гальку и песок.

Команде пришлось приложить значительные физические усилия, чтобы извлечь тяжелые плиты песчаника с костями и переместить их в безопасное место. После этого местные специалисты по подготовке окаменелостей очистили останки от лишней породы, а материалы передали в Бристольский университет для научного исследования.

Теперь находку готовят к публичному показу. В эти выходные окаменелость должны выставить в местном музее Бридпорта.

Дэвидсон назвал этот результат одним из самых лучших возможных сценариев: остатки удалось сохранить, профессионально подготовить и научно описать в сотрудничестве с университетом. Впоследствии они были переданы местному музею, где они смогут заинтересовать посетителей историей доисторической жизни.

По словам палеонтолога, эта история началась с того, что окаменелости удалось спасти от моря.

Напомним, ранее также говорилось о том, что ихтиозавры жили 202 млн лет назад вместе с динозаврами, размером в два автобуса (около 25 м). Они были самыми большими за всю историю существования на земле.

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