- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 1 мин
Твердое авокадо станет мягким за 3 мин. – сделайте один простой трюк
Твердое авокадо может созреть самое, но ему можно помочь
Твердое авокадо может созревать естественным путем в течение нескольких дней. Однако, если вам нужен идеальный фрукт немедленно, существует несколько легких и простых способов – как это сделать.
Как размягчить зеленый авокадо читайте в материале ТСН.ua.
Самый быстрый метод – три минуты. Метод с кипятком и алюминиевой фольгой:
плотно заверните авокадо в алюминиевую фольгу – так, чтобы внутрь не попала вода;
вскипятите воду;
в глубокую миску налейте кипяченую воду и положите туда замотанное в фольгу авокадо – чтобы жидкость полностью покрыла фрукт;
через 3-5 минут извлеките авокадо из воды и дайте немного остыть.
Авокадо станет мягким. Однако такой фрукт быстрее теряет свежесть, поэтому лучше всего съесть его сразу.
Авокадо станет мягким. Однако такой фрукт быстрее теряет свежесть, поэтому лучше всего съесть его сразу.