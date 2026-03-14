Твердое авокадо станет мягким за 3 мин. – сделайте один простой трюк

Твердое авокадо может созреть самое, но ему можно помочь

Вера Хмельницкая
Авокадо.

Авокадо. / © Pexels

Твердое авокадо может созревать естественным путем в течение нескольких дней. Однако, если вам нужен идеальный фрукт немедленно, существует несколько легких и простых способов – как это сделать.

Самый быстрый метод – три минуты. Метод с кипятком и алюминиевой фольгой:

  • плотно заверните авокадо в алюминиевую фольгу – так, чтобы внутрь не попала вода;

  • вскипятите воду;

  • в глубокую миску налейте кипяченую воду и положите туда замотанное в фольгу авокадо – чтобы жидкость полностью покрыла фрукт;

  • через 3-5 минут извлеките авокадо из воды и дайте немного остыть.

Авокадо станет мягким. Однако такой фрукт быстрее теряет свежесть, поэтому лучше всего съесть его сразу.

Напомним, ранее ученые назвали идеальное время суток для потребления авокадо , чтобы извлечь максимум пользы.

