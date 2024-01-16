Твердый сыр засох: простой способ, чтобы "реанимировать" продукт за 30 минут

Как восстановить старый сыр, который уже подсох? Оказывается, можно не отрезать затвердевшую часть. Есть другой способ, чтобы "реанимировать" продукт.

После этого продукт станет таким же вкусным, как был раньше. И чтобы "реанимировать" засохший сыр, вам понадобится всего лишь одна жидкость. Она есть практически в каждом холодильнике. Но даже если ее вы не найдете на кухне, то она стоит копейки.

Речь идет о молоке. Возьмите достаточно глубокую миску, положите в нее засохший сыр, налейте сверху молоко так, чтобы оно полностью покрыло продукт.

Оставьте на 30 минут, а затем достаньте сыр, протрите насухо чистым бумажным полотенцем и положите в холодильник. После того, как вы отрежете первый кусок сыра, поймете, что он снова стал мягким и свежим.

Что нужно знать о хранении твердого сыра

Как реанимировать засохший сыр / Фото: Unsplash

К сожалению, твердые сыры обладают свойством подсыхать. Особенно часто это случается, если их неправильно хранить. Итак, что нужно знать?

Ключевой является правильная температура. Твердые и полужесткие сыры лучше всего сохраняются при температуре 6-8 градусов.

Также важно место хранения. Лучше всего, если вы будете хранить этот продукт вдали от других. Так вы сможете избежать неприятного смешивания запахов, испортящих весь вкус творога. Лучше всего завернуть твердый сыр в хлопчатобумажную ткань или влажное бумажное полотенце. Благодаря этому продукт сохраняется свежим дольше.

Как понять, что сыр испортился

Если продукт долгое время лежал в холодильнике в открытой упаковке и вы сомневаетесь, что он еще съедобен, это легко проверить.

Передусов, вам поможет ваше обоняние. Запах сыра должен быть слабым, едва заметным, не отличаться от природного. Если вы заметили, что запах изменился, лучше продукты выбросить в помойку.

Обратите внимание и на внешний вид творога. Если вы заметили на нем белые или синие пятна, это свидетельствует о появлении плесени. Помните, даже отрезав испортившийся кусок, вы не спасете остальной продукт. Такой сыр лучше также как можно быстрее выкинуть.

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