ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
409
Время на прочтение
2 мин

Твое тотемное животное: что оно говорит о тебе за месяцем рождения

Задумывались ли вы когда-нибудь, какое ваше тотемное животное за месяцем рождения? Во многих духовных и эзотерических традициях полагают, что каждый человек имеет уникальную связь с животным проводником.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Тотемное животное по месяцу рождения

Тотемное животное по месяцу рождения / © unsplash.com

Это тотемное или животное по луне рождения поддерживает вас на протяжении всего жизненного пути — помогая понять ваши внутренние силы, интуицию и духовное предназначение.

Что такое тотемное животное

Тотемное животное — это духовный руководитель, отражающий вашу глубокую личность и помогающий ориентироваться в жизни. Укорененные в традициях коренных американцев духовые животные дарят мудрость, защиту и понимание ваших поведенческих черт, эмоций и скрытого потенциала. Каждое животное олицетворяет определенную энергию, с которой вы можете настроиться для личностного развития.

Тотемные животные по месяцу рождения

Найдите свое тотемное животное ниже, опираясь на мудрость эзотериков:

Период рождения

Тотемное животное

Черты характера

21 марта — 19 апреля

Ястреб

Провидец, смелый, энергичный, лидерские качества

20 апреля — 20 мая

Бобер

Трудолюбивый, практичный, творческий строитель

21 мая — 20 июня

Олень

Харизматичный, коммуникабельный, выразительный, сообразительный

21 июня — 21 июля

Дятел

Заботливый, эмпатичный, защитник близких

22 июля — 21 августа

Лосось

Творческий, решительный, следует за страстями

22 августа — 21 сентября

Бурый медведь

Мудрый, уравновешенный, склонен к самоанализу

22 сентября — 22 октября

Ворон

Гармоничный, интуитивный, дипломатический

23 октября — 22 ноября

Змея

Трансформационный, таинственный, глубоко интуитивный

23 ноября — 21 декабря

Сова

Проницательный, мудрый, искатель духовной свободы

22 декабря — 19 января

Белый гусь

Амбициозный, настойчивый, преданный своим целям

20 января — 18 февраля

Выдра

Изобретательный, игривый, нетрадиционный мыслитель

19 февраля — 20 марта

Волк

Глубоко эмоциональный, преданный, духовно связанный

Открыв свое тотемное животное по дате рождения, вы можете изучить его значение в вашем личном путешествии. Ястреб вдохновляет на действия и новую перспективу. Змея ведет через внутренние трансформации. Выдра восстанавливает связь с творчеством и лёгкостью. Ваше тотемное животное становится духовным союзником, помогая эволюционировать с целеустремленностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
409
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie