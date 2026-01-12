"Ты все придумываешь": пять фраз, которыми манипуляторы пытаются установить контроль над вами

Манипуляции / © pixabay.com

В современном мире термин «газлайтинг» становится все более употребительным, однако распознать эту форму эмоционального насилия в реальной жизни бывает непросто. Это тонкая манипуляция, цель которой — заставить человека сомневаться в собственной адекватности, памяти и восприятии реальности.

Издание Yourtango, опираясь на исследование доктора психологии Элейн Дэниелс, выделило пять характерных фраз-маркеров, которыми пользуются манипуляторы, чтобы получить власть в отношениях.

Что такое газлайтинг?

Название явления происходит от фильма 1944 года «Газовый свет» (Gaslight), где муж убеждал жену, что она сходит с ума, отрицая очевидные факты. Сегодня это явление встречается повсюду: в браке, на работе (от босса или коллег) и даже в отношениях между родителями и детьми.

5 тревожных сигналов в разговоре:

1. «Ты слишком остро реагируешь»

Это классический способ обесценить ваши чувства. Манипулятор говорит, что вы слишком чувствительны, принимаете все близко к сердцу или не понимаете шуток. Цель — заставить вас чувствовать себя виноватыми за свою реакцию, пока агрессор избегает ответственности за свои слова или поступки.

2. «Я никогда такого не говорил»

Прямое отрицание реальности. Даже если вы помните детали разговора, манипулятор будет настаивать, что вам это показалось или приснилось. Исследования показывают, что постоянное обезображивание прошедших событий разрушает уверенность человека в собственной памяти.

3. «Ты что, называешь меня лжецом?»

Когда манипулятор прижимают фактами, он «переводит стрелки». Вместо пояснений он делает себя жертвой. К примеру, если вы спросите, почему он опоздал на два часа, он начнет рассказывать об «ужасной поломке авто» и обвинит вас в безразличии к его проблемам.

4. «Ты сама спровоцировала мое предательство»

В случаях неверности газлайтеры часто используют тактику «неудовлетворенных потребностей». Они убеждают партнера, что измена была вынужденным шагом из-за «отсутствия внимания» или «холодности» с другой стороны. Это позволяет им сохранять образ «хорошего человека» в глазах.

5. «Что ты имела в виду под этим?»

Такие люди искусно находят злой умысел там, где его нет. Даже безобидный комментарий они могут выставить как скрытую обиду, чтобы заставить вас оправдываться и чувствовать себя агрессором.

Как защититься?

По словам экспертов, главное оружие против манипуляций — это доверие к собственной интуиции.

Психологи советуют:

Учиться говорить «нет» без чувства вины.

Развивать асертивность (умение отстаивать свои пределы).

Практиковать самосочувствие вместо самокритики.

Помните: если то, что вы сочли «большой любовью», заставляет вас постоянно сомневаться в своем уме — это не любовь, а эмоциональное насилие.

