Тыквенный кекс к чаю или кофе: как приготовить постный десерт

Сезон тыкв уже закончился, но на полках магазинов можно найти этот вкусный овощ. Он может стать отличным ингредиентом для приготовления постного кекса.

ТСН.ua подготовил рецепт постного, но вкусного десерта к чаю и кофе.

Ингредиенты

320 г муки,

250-300 г тыквенного пюре,

180-190 г сахара, 100 мл масла,

1 ч. ложка соды, 50 г изюма или цукатов,

50 г орехов,

1 ч. ложка имбиря

1 ч. ложка корицы

Приготовление

1. Готовим тыквенное пюре. Сварите овощи в небольшом количестве воды. После приготовления слейте воду и перебейте тыкву в блендере.

2. В миске смешайте тыквенное пюре, растительное масло и сахар. Потушите соду и добавьте ее в тесто. Затем ко всей массе добавьте муку, молотую корицу, имбирь. Хорошо перемешайте тесто. Оно должно быть густым. Добавьте орехи и цукаты.

3. Выложите тесто в противень и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 170°. Выпекайте тыквенный кекс 40-45 мин. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

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