Тыквы вырастут гигантскими: огородникам назвали лучшее место на участке
Благодаря соблюдению простых правил севооборота тыква способна порадовать большими, сочными и сладкими плодами.
Тыквы — одни из наименее требовательных культур на огороде, потому что не нуждаются в слишком кропотливом уходе. Впрочем, чтобы они дали не только обильный урожай, но и большие и сладкие плоды, важно правильно выбрать место для посадки и учесть правила севооборота.
Выращивание тыквы
Для тыквы лучше всего подходит солнечный и хорошо освещенный участок с рыхлой и плодородной почвой. В тени растение растет хуже, а плоды могут быть мелкими. Культура достаточно устойчива к засухе благодаря мощной корневой системе, а вот из-за избытка влаги корни могут загнивать.
В особом внимании тыква нуждается только в начале роста, когда молодые всходы нужно регулярно поливать и контролировать сорняки, пока листья не разрастутся. В дальнейшем тыквы сами угнетают сорняки большими листьями и не создают много хлопот.
После каких культур сажать тыкву
Есть растения, после которых в почве остается достаточно питательных веществ, а также меньше общих вредителей и болезней. Особенно хорошими предшественниками являются бобовые — они насыщают землю азотом, необходимым для активного роста тыквы.
Лучшими предшественниками для тыквы являются:
картофель;
лук;
чеснок;
капуста;
морковь;
свекла;
бобовые культуры.
После каких растений тыкву сажать не стоит
Культуры, относящиеся к семейству тыквенных — не рекомендованные предшественники. У них общие болезни и вредители. Если сажать их на одном месте несколько лет подряд, то в почве скапливаются грибковые инфекции и личинки вредителей. Это может существенно снизить урожай.
Не рекомендуется высаживать тыкву после:
огурцов;
кабачков;
патиссонов;
дынь;
арбузов.
Специалисты советуют высаживать тыквы на ту же грядку не раньше чем через 3-4 года. Благодаря этому удастся избежать проблем с болезнями и сохранить плодородие почвы.
Специалисты советуют высаживать тыквы на ту же грядку не раньше чем через 3-4 года. Благодаря этому удастся избежать проблем с болезнями и сохранить плодородие почвы.