Как вырастить в саду тысячелистник и зачем его сажать / © Unsplash

Реклама

Снежно-белый или цветной тысячелистник может стать настоящим украшением любого сада. Это многолетнее растение, которое растет практически на всех почвах, засухоустойчивое и нуждается, по сути, только в солнечном свете. Поэтому его не следует выращивать в тени.

Когда сеять тысячелистник

Этот процесс лучше всего проводить за 2-2,5 месяца до последнего возможного заморозка в марте. Для высеивания следует взять смесь земли, похожую на ту, в которую вы позже будете высаживать цветок в открытый грунт.

Семена нужно просто рассыпать по поверхности земли, утрамбовав, но сильно не углубляя. Затем — обязательно увлажнить и оставить в солнечном месте при температуре до 21 градуса тепла. В среднем семена будут сходить до 2 недель. За неделю перед непосредственной высадкой тысячелистник следует закалить. Для этого растение выставляют на свежий воздух.

Реклама

Но садоводы утверждают, что более надежным способом размножения тысячелистника является метод разделения корневой системы уже взрослого растения. Так вы будете точно знать, какого цвета цветок будет расти в саду. Разделение производят весной перед началом роста.

Что предполагает уход за тысячелистником

По сути, за этим растением очень просто ухаживать. Оно нуждается только в борьбе с сорняками и некоторыми вредителями. К тому же многим насекомым оно не нравится и еще и дополнительно может их отогнать от вашего участка.

В сильную жару цветок желательно подливать, а также садоводы советуют проводить своевременную обрезку цветов. Так вы сможете продлить цветение до поздней осени. Перед наступлением морозов тысячелистник желательно обрезать, оставив листья у корней.

Чем полезен тысячелистник

Тысячелистник обладает целебными свойствами. В частности, это растение помогает в заживлении ран, оно действует как естественное успокаивающее, решает проблемы с ЖКТ, снижает артериальное давление, а еще его используют при различных воспалительных процессах.

Реклама

Тысячелистник можно собирать как у себя на участке, так и на природе. Собирают от начала цветения и до середины лета – начала осени. Для сбора листьев нужно срезать примерно 15 см верхней части растения. Цветы собирают отдельно, беря только "шапку".

Собранный материал обязательно раскладывают слоем в 5 см и сушат в сухом помещении. Иногда его необходимо перемешивать. В жарких погодных условиях можно сушить на открытом воздухе. Хранят тысячелистник в стеклянной или бумажной таре до 5 лет.

Читайте также: