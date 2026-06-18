Тысячи клещей могут прятаться прямо возле вашего дома: где искать яйца паразитов

Клещ / © pixabay.com

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Незаметная тёмная масса, похожая на желе или икру, может оказаться очагом будущего нашествия клещей. Специалисты предупреждают, что такие кладки яиц нередко появляются не только в лесах, но и непосредственно на приусадебных участках и в садах.

Об этом сообщило издание Fakt.

После того как самка клеща насыщается кровью, она откладывает от нескольких сотен до нескольких тысяч яиц. Внешне такие кладки выглядят как тёмная желеобразная масса, похожая на икру.

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Для размножения клещи выбирают места с повышенной влажностью и минимальным доступом солнечного света. Чаще всего яйца можно обнаружить среди опавших листьев, в густой растительности, у корней деревьев или в углублениях и трещинах коры, где дольше сохраняется влага.

В то же время благоприятные условия для паразитов существуют не только в природных экосистемах. Специалисты отмечают, что кладки всё чаще находят на приусадебных участках. К зонам повышенного риска относятся деревянные террасы, сараи, беседки, затененные уголки сада, пространство под уличной мебелью, а также участки с высокой травой и слоем прошлогодней листвы.

Наличие яиц само по себе не представляет непосредственной угрозы для человека. Однако оно свидетельствует о том, что в ближайшее время на этой территории может появиться большое количество личинок.

Именно поэтому специалисты советуют регулярно осматривать участки вокруг дома, особенно затененные и влажные места. Если кладку яиц всё же обнаружили, не стоит прикасаться к ней руками. Для борьбы с паразитами рекомендуется использовать специальные средства или обращаться в соответствующие службы.

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Снизить риск появления клещей помогает регулярный уход за территорией. Стрижка травы, уборка листьев, обрезка кустов и устранение чрезмерно влажных зон делают двор менее привлекательным для размножения паразитов и помогают сдерживать их распространение.

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Напомним, эксперты сообщили, что клещи чаще всего прячутся во влажных и затененных местах — среди опавших листьев, высокой травы и густых кустарников. Самым эффективным способом снизить риск появления паразитов они назвали комплексный уход за участком и устранение благоприятных для них условий.

Ранее мы сообщали, что помочь уменьшить количество клещей на приусадебном участке могут шелковистые куры, или силки. По словам владельцев этих декоративных птиц, они активно ищут корм в траве и на клумбах, при этом поедая клещей, улиток и других мелких вредителей.

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