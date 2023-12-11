Тюль станет белее снега: поможет копеечное средство, которое есть на каждой кухне

Тюль создает в нашем доме атмосферу уюта и тепла. Но проблема в том, что он очень быстро пачкается. И уже через некоторое время от хорошего белого тюля остается серая масса, которая еще и не хочет отбеливаться. Однако есть прекрасное подручное средство, которое справится с этой проблемой и вернет тюлю первозданный вид. Рассказываем, чем можно быстро и легко отбелить тюль.

Как легко отбелить тюль: действенный метод, проверенный временем

Поначалу необходимо замочить тюль в воде, температура которой должна быть в среднем 30 градусов. Через час воду нужно будет изменить, потому что она наверняка станет серой и мутной. Затем насыпьте в тазик пять литров чистой воды и добавьте туда пять ложек пищевой соды. Тщательно размешайте содовый раствор и оставьте в нем тюль еще на час.

Затем нужно извлечь тюль из содового раствора и прополоскать в воде комнатной температуры. Теперь необходимо отправить ткань стираться в машинке, добавив прямо в барабан немного геля для мытья посуды. Порошок в этом случае не требуется. Стиральную машинку следует переключить на режим синтетики, температура должна быть 30 градусов, а отжим лучше выключить.

После стирки вы будете невероятно удивлены – ваш тюль будет просто сиять от чистоты. Ткань будет иметь свой белоснежный первозданный вид и будет радовать глаз своей красотой еще долгое время.

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