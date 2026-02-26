Тюльпаны будут стоять в вазе значительно дольше — что нужно делать

Тюльпаны / © Pixabay

Начинается сезон тюльпанов. Их продают в разных цветах во всех цветочных магазинах. Получив букет цветов, хочется, чтобы он оставался свежим подольше.

Как можно наслаждаться букетом цветов как можно дольше — пишет Express.

Полезные советы

Охлаждайте и заворачивайте в бумагу перед водой

Если букет уже начал терять свежесть или вы принесли его домой, плотно заверните стебли в бумагу или газету и поставьте в воду на ночь в прохладном темном месте.

Прокалывайте стебли иглой

Прокол чуть ниже бутона улучшает движение воды внутри растения и уменьшает внутреннее напряжение тканей, из-за чего тюльпаны не так быстро увядают.

Подрезайте стебли под углом

Всегда обновляйте срез перед тем, как ставить цветы в воду. Косой срез увеличивает площадь всасывания воды, что позволяет тюльпанам дольше сохранять свежесть.

Добавляйте медную монету в вазу

Медь обладает природными антимикробными свойствами, что помогает снизить количество бактерий в воде.

Питательный раствор

Если под рукой нет специальных удобрений для срезанных цветов, растворите три столовых ложки сахара в одном литре теплой воды и налейте в вазу так, чтобы стебли были погружены на 7–10 см.

Место в доме

Цветы, как часть окружающей среды, легко поглощают окружающие их вещества и запахи. Держите тюльпаны подальше от фруктов, поскольку они выделяют газ этилен, от которого растения увядают.

Также не стоит ставить вазу с тюльпанами на прямые солнечные лучи. Эти цветы не нуждаются в большом количестве света и тепла.

Раньше мы писали, как вырастить тюльпаны до 8 марта. Больше об этом читайте в новости.