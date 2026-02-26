- Дата публикации
Тюльпаны будут стоять в вазе значительно дольше — что нужно делать
Тюльпаны очень стойкие и жизнеспособные, поэтому в вазе они простоят не менее двух недель.
Начинается сезон тюльпанов. Их продают в разных цветах во всех цветочных магазинах. Получив букет цветов, хочется, чтобы он оставался свежим подольше.
Как можно наслаждаться букетом цветов как можно дольше — пишет Express.
Полезные советы
Охлаждайте и заворачивайте в бумагу перед водой
Если букет уже начал терять свежесть или вы принесли его домой, плотно заверните стебли в бумагу или газету и поставьте в воду на ночь в прохладном темном месте.
Прокалывайте стебли иглой
Прокол чуть ниже бутона улучшает движение воды внутри растения и уменьшает внутреннее напряжение тканей, из-за чего тюльпаны не так быстро увядают.
Подрезайте стебли под углом
Всегда обновляйте срез перед тем, как ставить цветы в воду. Косой срез увеличивает площадь всасывания воды, что позволяет тюльпанам дольше сохранять свежесть.
Добавляйте медную монету в вазу
Медь обладает природными антимикробными свойствами, что помогает снизить количество бактерий в воде.
Питательный раствор
Если под рукой нет специальных удобрений для срезанных цветов, растворите три столовых ложки сахара в одном литре теплой воды и налейте в вазу так, чтобы стебли были погружены на 7–10 см.
Место в доме
Цветы, как часть окружающей среды, легко поглощают окружающие их вещества и запахи. Держите тюльпаны подальше от фруктов, поскольку они выделяют газ этилен, от которого растения увядают.
Также не стоит ставить вазу с тюльпанами на прямые солнечные лучи. Эти цветы не нуждаются в большом количестве света и тепла.
