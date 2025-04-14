Джефф Безос задает единственный вопрос кандидату на должность / © Associated Press

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Джефф Безос — основатель американской компании Amazon, крупнейшей в мире на рынках платформ электронной коммерции, имел единственный вопрос для претендентов на собеседовании. И его назвали гениальным.

Об этом пишет Inc.com со ссылкой на слова экс-руководителя Amazon Дэна Роуза.

В период с 1999 по 2006 гг. любимым вопросом Безоса было: «Вы счастливчик?».

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«На первый взгляд, этот вопрос может показаться странным, однако психологи утверждают, что он необычный, но эффективный способ оценки нескольких ключевых качеств, важных для достижения успеха в бизнесе, среди которых скромность, инициативность и оптимизм», — говорится в материале.

Психологи считают, что этот вопрос может верно оценить личность потенциального работника.

Вопрос о том, считает ли себя человек «счастливчиком», является отличным инструментом для оценки скромности кандидата. Оно демонстрирует понимание того, что успех человека зависит не только от его интеллекта и трудолюбия, но и способности оказаться в нужном месте и в нужное время.

«Люди, которые отказываются признавать роль удачи в своей жизни, часто оказываются эгоистичными и жадными к сведению», — говорят в компании.

Что доказывают научные исследования

Ученые говорят, что удача не совсем случайна. Значительную ее часть люди создают благодаря своему мировоззрению и поведению.

Как-то психологи провели эксперимент: участникам вручили газету и попросили как можно скорее сосчитать количество изображений.

Результаты доказали, что те, кто считал себя счастливчиками, с большей вероятностью замечали скрытое сообщение на второй странице, указывающее на точное количество изображений, что позволяло им быстро дать правильный ответ, в отличие от тех, кто тратил гораздо больше времени на просмотр всех страниц.

«Это свидетельствует о том, что „счастливые“ люди более внимательны к возможностям, которые им встречаются», — говорят специалисты.

Психологи также отмечают, что люди, которые называют себя счастливчиками, обычно являются оптимистами. Наука подтверждает, что сосредоточенность на изобилии и возможностях способствует развитию креативности и улучшает когнитивные способности.

Простой вопрос Джеффа Безоса оказывается глубоким индикатором важных личностных качеств, оказывающих значительное влияние на потенциальный успех кандидата в компании.

Напомним, Forbes назвал самых богатых людей мира в 2025 году. Джефф Безос занял третье место. У него 215 млрд долларов.

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