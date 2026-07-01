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У побережья заметили гигантскую рыбу весом более двух тонн: ее называют "инопланетной" (фото)
Существо сфотографировал капитан рыболовного судна.
Возле города Брайтон на южном побережье Великобритании зафиксировали редкую встречу с гигантской рыбой-луной (Mola mola), которую по ее необычному виду нередко называют «инопланетной».
Об этом сообщает Express.
Рыбу заметили примерно в 1,6 км от пристани Брайтон-Марина. Ее сфотографировал капитан рыболовного судна Курт Лендер.
Весит более двух тонн
Рыба-месяц считается одной из самых больших костных рыб в мире. Взрослые особи могут вырастать более чем до 3 метров в длину и весить более 2,2 тонн (около 5 тысяч фунтов).
Этот морской гигант питается преимущественно медузами. Через округлое тело и почти полное отсутствие хвоста рыба выглядит очень необычно, из-за чего ее часто сравнивают с «исполинской плавающей головой».
Название Mola происходит от латинского слова, что означает «жерновый камень», а английское название sunfish («солнечная рыба») связано с привычкой этих животных лежать на боку у поверхности воды, греясь на солнце.
Почему таких рыб стало больше
По словам специалистов, в последние годы рыбу-месяц все чаще наблюдают в британских водах. Одной из возможных причин называют повышение температуры морской воды, хотя этот вид продолжает оставаться редким гостем у берегов Великобритании.
Предварительная встреча с рыбой-луной у побережья графства Сассекс была зафиксирована в июле 2024 года вблизи гавани Шорхэм.
Вид находится под угрозой
Международный союз охраны природы (IUCN) относит рыбу-месяц к категории уязвимых видов, требующих особой охраны.
Фотографии необычного морского жителя вызвали оживленное обсуждение в соцсетях. Многие пользователи признались, что никогда раньше не видели столь необычной рыбы и назвали встречу действительно удивительной.
Напомним о птицы, которая соответствует вашему знаку зодиака. Ведь с давних времен люди верили, что каждый месяц рождения имеет свой уникальный символ, влияющий на характер, жизненную энергию и внутренний потенциал человека.