У побережья заметили гигантскую рыбу весом более двух тонн: ее называют "инопланетной" (фото)

Море Фото иллюстративное / © Pixabay

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Возле города Брайтон на южном побережье Великобритании зафиксировали редкую встречу с гигантской рыбой-луной (Mola mola), которую по ее необычному виду нередко называют «инопланетной».

Об этом сообщает Express.

Рыбу заметили примерно в 1,6 км от пристани Брайтон-Марина. Ее сфотографировал капитан рыболовного судна Курт Лендер.

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Рыбу заметили примерно в 1,6 км от пристани Брайтон-Марина Фото Express

Весит более двух тонн

Рыба-месяц считается одной из самых больших костных рыб в мире. Взрослые особи могут вырастать более чем до 3 метров в длину и весить более 2,2 тонн (около 5 тысяч фунтов).

Этот морской гигант питается преимущественно медузами. Через округлое тело и почти полное отсутствие хвоста рыба выглядит очень необычно, из-за чего ее часто сравнивают с «исполинской плавающей головой».

Название Mola происходит от латинского слова, что означает «жерновый камень», а английское название sunfish («солнечная рыба») связано с привычкой этих животных лежать на боку у поверхности воды, греясь на солнце.

Почему таких рыб стало больше

По словам специалистов, в последние годы рыбу-месяц все чаще наблюдают в британских водах. Одной из возможных причин называют повышение температуры морской воды, хотя этот вид продолжает оставаться редким гостем у берегов Великобритании.

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Предварительная встреча с рыбой-луной у побережья графства Сассекс была зафиксирована в июле 2024 года вблизи гавани Шорхэм.

Вид находится под угрозой

Международный союз охраны природы (IUCN) относит рыбу-месяц к категории уязвимых видов, требующих особой охраны.

Фотографии необычного морского жителя вызвали оживленное обсуждение в соцсетях. Многие пользователи признались, что никогда раньше не видели столь необычной рыбы и назвали встречу действительно удивительной.

Напомним о птицы, которая соответствует вашему знаку зодиака. Ведь с давних времен люди верили, что каждый месяц рождения имеет свой уникальный символ, влияющий на характер, жизненную энергию и внутренний потенциал человека.

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