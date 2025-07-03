У самолета известной авиакомпании оторвался кусок крыла в полете: есть опубликованные фото

У самолета известной авиакомпании оторвался кусок крыла в полете (Atlanta News First) / © nypost.com

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Утром в среду, 2 июля 2025 года, от самолёта Delta Airlines оторвалась часть крыла (так называемый закрылок) и упала на чью-то подъездную дорогу в Роли, Северная Каролина. Это произошло с самолётом Boeing 737, который летел из Атланты в аэропорт Роли-Дарем (RDU). Рейс задержали накануне вечером из-за грозы в Джорджии.

Об этом пишет New York Post.

Представитель Delta Airlines подтвердил, что закрылок оторвался от левого крыла самолета. Однако эта потеря не помешала самолету безопасно приземлиться в RDU около 1:15 ночи. По словам очевидцев, закрылок приземлился прямо посреди подъездной дороги, всего в нескольких метрах от припаркованной машины. Интересно, что шесть членов экипажа, обслуживавших 109 пассажиров на борту, не знали о потере части самолета до приземления.

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«После безопасной посадки самолета было обнаружено, что часть закрылка задней кромки левого крыла не была на месте», — заявил представитель Delta.

Авиакомпания полностью поддерживает усилия по поиску обломка и обещает сотрудничать со следствием, подчеркивая, что «нет ничего важнее безопасности».

Закрылок самолета авиакомпании Delta Airlines отвалился во время полета и приземлился на подъездную дорогу в городе Роли, штат Северная Каролина. Atlanta News First / © nypost.com

Закрылки задней кромки, согласно NASA, являются важными компонентами, используемыми при взлете и посадке. Они помогают самолету замедляться и поддерживать высоту. Пассажиры, имеющие места у окна вблизи крыльев, часто могут посмотреть на работу этих закрылков.

Это не первый необычный инцидент с участием Delta. В прошлом году самолет Delta также потерял аварийный трап во время полета. Он странным образом оказался перед пляжным домом адвоката, работавшего в фирме, которая судилась с Boeing из-за проблем с безопасностью.

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