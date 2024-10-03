"У всех парней есть эта отметина": вирусное видео в TikTok испугало людей  

Пользователь TikTok утверждает, что "правительство создает людей", и у него есть "доказательства" этого.

Парень по имени Дилан утверждает, что у него и многих других парней, которых он знает, есть веснушки на одном и том же месте. Он убежден, что каждый мужчина, если внимательно посмотрит на свою левую руку, обнаружит такую же отметину. И у Дилана есть "страшное объяснение" этому факту.

Видео Дилана в TikTok с этим заявлением быстро стало вирусным и вызвал бурю эмоций у зрителей.

.Дилан показал веснушку на своей руке и предложил зрителям проверить, есть ли у них такая же.

"Я, возможно, нашел что-то, что доказывает, что правительство создает людей. Каждый парень, который смотрит это видео, должен проверить, есть ли у него такая веснушка на руке прямо сейчас. Я гарантирую, что у вас есть. Эта веснушка прямо здесь. Сделайте это", – сказал Дилан.

Дилан утверждает, что у всех парней есть особая веснушка на левой руке. Фото: TikTok @dylanbaseball07

Его вирусное видео заставило зрителей проверить свои руки. Многие, причем не только парни, но и девушки, были шокированы, узнав, что у них есть веснушки в том же месте.

Хотя на первый взгляд это может показаться странным или даже пугающим совпадением, на самом деле существуют научные объяснения этого явления, пишет Mirror. Генетические и экологические факторы, а также образ жизни могут оказывать влияние на пигментацию кожи.

Например, наследственность и наличие гена MC1R играют большую роль в появлении пигментных пятен. Кроме того, люди со светлой кожей, рыжими или светлыми волосами и светлыми глазами, более склонны к появлению веснушек.

У таких людей пигмент-продуцирующие клетки (меланоциты) часто группируются на определенных участках кожи. Так что если у ваших родителей есть веснушки в определенных местах, скорее всего, вы увидите похожие и на своем теле, и у других ваших кровных родственников.

Образ жизни также может повлиять на появление веснушек на коже. Например, те, кто проводит больше времени на солнце, скорее всего, получат их больше.

Веснушки обычно образуются на тех участках кожи, которые больше всего подвергаются воздействию солнечного света. Ультрафиолетовое излучение солнца заставляет меланоциты увеличивать выработку пигмента меланина, что приводит к образованию веснушек. Вот почему веснушки обычно появляются на лице, плечах, руках и других частях тела, которые чаще других не закрыты одеждой.

Это вполне может привести к появлению веснушек в одних и тех же местах, что, вероятно, объясняет, почему и мужчины, и женщины находят их на похожих частях тела.

Напомним, татуировки с веснушками стали бьюти-трендом для многих женщин. Мастер озадачила юзеров видео "до" и "после" тату веснушек.

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