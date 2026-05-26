Уберечься от клещей помогут два простых предмета: неожиданные советы лесников

Клещ / © pixabay.com

Реклама

В сезон активности клещей специалисты напоминают о риске заражения болезнью Лайма и клещевым энцефалитом. Лесники советуют придерживаться простых правил защиты и использовать подручные средства, которые могут помочь выявить клещей еще до укуса.

Об этом сообщило издание WP abcZdrowie.

Работники Карконошского национального парка обратили внимание на необычный, но доступный метод — использование валика для чистки одежды. После прогулки им рекомендуют пройтись по штанам, рукавам и другой одежде. Липкая поверхность помогает собрать клещей, в том числе и мелких нимф, размер которых может составлять всего от 0,5 до 1,5 миллиметра. Этот способ предложил работник Национального парка Краконоше Кшиштоф Бисага. По словам специалистов, метод с валиком является эффективным и недорогим.

Реклама

Еще один способ защиты — использование широкой клейкой ленты, например изоляционной. Ее советуют наматывать вокруг лодыжек и запястий в местах, где заканчиваются рукава и штанины. Такой метод создает физический барьер для клещей и его нужно применять еще до выхода на природу.

Опытный лесовод из Бещад Казимеж Ножка, который из-за работы регулярно сталкивается с клещами, отмечает: «Клещи были, есть и будут. Они являются нашими постоянными спутниками в жизни. Нужно только вести себя должным образом, и все будет хорошо».

Он также предостерегает от чрезмерного доверия к репеллентам. Вместо этого советует делать ставку на соответствующую одежду. Для прогулок в лесу рекомендуют надевать длинные брюки, одежду с длинными рукавами и головной убор. Предпочтение следует отдавать светлым вещам, поскольку на них легче заметить клеща.

Лесовод объясняет, что клещ редко кусает сразу после попадания на тело. Сначала он может долго передвигаться по одежде или коже в поисках места с тонкой кожей. Чаще всего паразиты присасываются под коленями, в паху, за ушами, между пальцами ног или на голове. Из-за анестезирующих веществ в слюне укус обычно является безболезненным.

Реклама

Если клещ уже присосался, его рекомендуют удалять специальным инструментом или обычным пинцетом. Клеща нужно захватить как можно ближе к коже и осторожно вытащить, не раздавливая. После этого место укуса следует продезинфицировать.

Специалисты также отмечают: не стоит наносить на клеща жир, спирт или другие вещества перед удалением, поскольку это может повысить риск заражения. Если после удаления в коже остался фрагмент ротового аппарата клеща, серьезной опасности это обычно не представляет — организм со временем самостоятельно его выведет.

После удаления клеща рекомендуют уничтожить, в частности раздавить через лист бумаги твердым предметом.

Сезон клещей — последние новости

Напомним, в Украине продолжается сезон активности клещей. Врач рассказал, как правильно удалить клеща и уменьшить риск заражения болезнью Лайма после укуса.

Реклама

Ранее мы сообщали, что клещи могут переносить опасные инфекции, в частности клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Специалисты отмечают, что один клещ способен передавать сразу несколько инфекций.

Новости партнеров