Уберите этот предмет из спальни: он может быть главным источником скопления пыли

Как избавиться от пыли в спальне / © Credits

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Даже после уборки пыль в спальне может довольно быстро вновь появляться на тумбочках и других поверхностях. Одной из причин его скопления может быть обычный ковер, особенно если значительная его часть находится под кроватью и редко чистится пылесосом.

Об этом сообщило издание Tom’s Guide со ссылкой на руководителя отдела контента Bensons for Beds Джемму Генри.

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Летом проблема с пылью может становиться более заметной из-за усиленной циркуляции воздуха и активного использования кондиционеров. В то же время в самой спальне есть предметы, которые хорошо собирают пыль и поэтому требуют регулярной очистки.

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Одним из них является ковер. Его часто используют в качестве элемента интерьера или для того, чтобы скрыть старый или неприглядный пол. Большие ковры нередко частично размещают под кроватью, из-за чего до отдельных участков сложно добраться пылесосом. Именно там пыль может скапливаться между уборками.

«Ковры, пледы, мягкая мебель — всё это создаёт приятную и уютную атмосферу, но в то же время они отлично собирают пыль. Если у вас серьезные проблемы со здоровьем или аллергия, возможно, пришло время пересмотреть свой выбор текстиля», — пояснила Генри.

Что делать с ковром в спальне

Если ковер остается частью интерьера спальни, в статье рекомендуют выбирать такой, за которым будет проще ухаживать. Например, он может быть достаточно маленьким, чтобы его можно было регулярно выносить и вытряхивать.

Другой вариант — ковер, который можно стирать в стиральной машине. Регулярное поддержание чистоты в спальне — главный способ борьбы с накоплением пыли.

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Где ещё скапливается пыль в спальне

Особое внимание рекомендуется уделять постельному белью. Его рекомендуется стирать раз в неделю, особенно летом. Это касается также наволочек, покрывал и других мягких предметов на кровати. Не стоит забывать и о чехле для матраса.

Еще одним местом скопления пыли могут быть шторы. Если именно их используют для затемнения комнаты вместо жалюзи, их также рекомендуется регулярно чистить. При открывании и закрывании штор скопившаяся на ткани пыль может попадать на пол и другие поверхности.

Очистке подлежит и матрас. Стоит каждые несколько смен постельного белья проходить по нему ручным пылесосом.

Кроме того, для спальни можно использовать очиститель воздуха. Такое устройство может быть полезно людям с аллергией, владельцам собак, а также в комнатах с ковровым покрытием.

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Напомним, что известковый налет в унитазе бывает сложно очистить обычной щеткой. Справиться с стойкими отложениями поможет средство, которое обычно используют на кухне.

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