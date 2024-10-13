Уберите немедленно: стилисты назвали оттенки помады, которые прибавляют возраст абсолютно всем зрелым женщинам

Выбор правильного оттенка помады – настоящее искусство. Особенно важно об этом помнить в зрелом возрасте. Ведь есть цвета, которые могут старить.

Визажисты рассказали, какие оттенки следует всегда избегать в зрелом возрасте.

Блесточки и едва заметный блеск

Избегайте любых помад с блестками или блеском. Такие текстуры сильно подчеркивают морщины и привлекают внимание ко всем несовершенствам кожи. Всегда лучше выбирать матовые помады или сатиновые финиши, имеющие более естественный и свежий вид.

Телесные оттенки без контуринга

К телесным оттенкам помад в зрелом возрасте нужно пересмотреть свое отношение. Они, по мнению визажистов, не только прибавляют возраст, но и делают весь макияж тусклым. Но если вам очень нравятся телесные оттенки, обязательно добавьте им объем с помощью карандаша для губ. Он помогает подчеркнуть губы, создать более четкий контур.

Холодные оттенки любого цвета

Они делают кожу лица более уставшей с виду, а еще подчеркивают текстуру губ, которая с возрастом может становиться не такой идеальной.

Выбирая оттенок помады в зрелом возрасте, обращайте внимание на более темный цвет природного пигмента ваших губ. Женщинам можно пользоваться светлыми помадами, нанося их по всему контуру губ, а на центр добавлять более темные оттенки.

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