Уберите немедленно: восемь вещей, которым не место в вашей спальне — воруют энергию и позитив

Помните, что ваша спальня является вашей святыней. И очень важно поддерживать в ней порядок, чтобы там находилась только положительная энергия.

Спальня – это именно то место в доме, где можно отдохнуть, расслабиться, набраться сил и энергии. Однако она совсем не похожа на успокаивающий оазис, когда там накапливается беспорядок. Иногда это связано с маленьким пространством, иногда с отсутствием организации. Как бы то ни было, вот восемь вещей, которые нужно убрать из спальни, чтобы там не накапливалась отрицательная энергетика.

Мелочь

Если вы или ваш партнер регулярно выворачиваете карманы или сумки, скорее всего именно в спальне накопилось немало мелочей. Чтобы они не засоряли пространство, установите на постоянном месте (лучше не в спальне, а в коридоре или гостиной) специальный контейнер, куда все члены семьи будут сбрасывать мелочь. Так вы будете точно знать, где их при необходимости искать, а когда контейнер наполнится, можно обменять копейки на бумажные купюры в банке или магазине.

Бумажная работа или почта

Этим вещам точно не место в спальне. Даже если ваше рабочее пространство также расположено в этой комнате, лучше организовать его так, чтобы все бумаги и почта лежали в специальной корзине. Но лучше все же вынести бумаги в другую комнату.

Тренажеры, которыми вы не пользуетесь

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни покупал велотренажер или небольшие гири с намерением начать тренироваться в понедельник. Если теперь пылятся в углу, следует либо переставить эти предметы в другое помещение, либо пожертвовать их тем, кому они действительно нужны. Они не только занимают место, но и накапливают грязь и пыль, которым не место в комнате, где вы отдыхаете.

Дополнительные подушки

Они могут занимать слишком много места, поэтому их лучше хранить на отдельной полке в шкафу. Если их нет, где деть, лучше подарить кому-нибудь или отдать на благотворительность. Но не забудьте перед этим подушки постирать. Даже если ими не пользовались, на поверхности все же собиралась пыль.

Кабели

При покупке нового устройства мы получаем вместе с ним еще один зарядный кабель. Поэтому количество шнуров в спальне постоянно растет. В каждом доме можно найти такие кабели, которые уже совсем не используются. Определите, какие из них можно выбросить, а другие храните в специально отведенном для этого месте.

Журналы и книги

У заядлых читателей на тумбе у постели обычно собирается немало книг. Но если вы не читаете их активно, они будут просто пылиться и занимать место. Вместо этого лучше держите рядом только книгу или две, которые вы точно читаете. А остальные отложите на полочки.

Пустые коробки из-под обуви

Как только вы начинаете носить новую обувь, уже нет смысла в хранении коробки, особенно если в вашей спальне и так мало места. Вместо этой обуви лучше хранить в специальном контейнере или открытом шкафу, где вы всегда будете видеть всю свою коллекцию.

Старые чеки

Смятые чеки из карманов и сумок также часто лежат рядом с мелочью. Если их нужно хранить некоторое время, отложите их в соответствующую папку. Остальные же просто выбросите. Вообще специалисты советуют держать любые вещи, связанные с финансами подальше от спальни.

Читайте также: