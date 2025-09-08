Убирает плесень и пыль: это комнатное растение сделает воздух в вашем доме чистым

Горшок / © Фото из открытых источников

Реклама

Мы часто воспринимаем комнатные растения как элемент декора, но некоторые из них обладают уникальной способностью значительно улучшать качество воздуха в доме. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда отопление делает воздух сухим, а пыль скапливается быстрее. Одним из таких растений является сансевьерия, известная также как «щучий хвост».

Об этом пишет Хорошие новости.

Сансевьерия не только украшает интерьер своими жесткими листьями, но и выполняет функцию природного фильтра. Она активно поглощает пыль и вредные примеси, одновременно насыщая воздух кислородом. Это делает его идеальным выбором для спальни. Это растение также помогает регулировать влажность воздуха, что особенно важно у батарей и отопительных приборов. Благодаря этому уменьшается сухость в дыхательных путях и снижается риск появления плесени.

Реклама

Сансевьерия — неприхотливое растение, не требующее много света или частого полива. Чтобы она эффективно очищала воздух, достаточно протирать ее листья влажной тряпкой раз-два в неделю. Расположите ее у источника тепла, но не слишком близко.

Уже через несколько недель вы заметите, что воздух в вашем доме станет свежее, а дышать будет легче. Это особенно важно для семей с детьми и пожилыми людьми, поскольку сансевьерия помогает создать здоровый микроклимат без использования химии.

Напомним, чтобы достичь идеальной чистоты пола без бытовой химии достаточно одного простого средства, которое есть почти в каждой домашней аптечке — нашатырного спирта.

Чтобы лаванда каждое лето радовала глаз обильным и продолжительным цветением, за ней нужно грамотно ухаживать, в частности вовремя проводить обрезку. Делать это следует сразу после того, как соцветия теряют свежесть. В зависимости от сорта этот период может приходиться как на середину лета, так и на первые сентябрьские дни.