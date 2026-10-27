Убирать часами больше не нужно: как быстро навести порядок в доме, чтобы всегда было чисто

Как навести порядок в доме за 15 минут / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Чтобы дома было чисто, не обязательно посвящать уборке один из выходных дней. Поддерживать порядок помогают короткие ежедневные уборки, разделение домашних дел на зоны и привычка сразу возвращать вещи на места. Главное, не ждать, пока беспорядок накопится, а уделять ему немного времени каждый день.

Правило 15 минут, помогающее поддерживать чистоту

Выделите 15 минут в день и поставьте таймер. За это время можно собрать разбросанные вещи, протереть кухонный стол и столешницу, помыть посуду или убрать в прихожей. Не пытайтесь охватить всю квартиру за один раз, выберите несколько зон, наиболее влияющих на общее впечатление от дома.

Реклама

Чтобы быстро навести порядок дома, начните с видимого беспорядка: уберите одежду со стульев, сложите пледы, расставьте обувь и освободите поверхности от лишних предметов. Когда каждая вещь имеет свое место, на ежедневную уборку уходит значительно меньше времени.

Реклама

Пять привычек, благодаря которым дома всегда будет чисто

Мойте посуду сразу после еды. Не оставляйте чашки, тарелки и кастрюли в раковине до вечера. Свежие остатки пищи отмываются легче, а кухня не загромождается грязной посудой. Возвращайте вещи на места. После переодевания повесьте одежду в шкаф или положите в корзину для стирки. Книги поставьте на полку, косметику — в ящик, а ключи — в определенное место. Эта простая привычка помогает избежать беспорядков, которые впоследствии приходится разбирать часами. Оставляйте кухню чистой на ночь. Протрите столешницу, уберите продукты, вымойте раковину и вынесите мусор, если пакет уже заполнен. Утром не придется начинать день по домашним делам, оставшимся с предыдущего вечера. Убирайте сверху вниз. Если нужно вытереть пыль и пропылесосить, сначала очистите полки, столы и другие поверхности, а затем беритесь за пол. Так пыль и крошки не будут попадать на только что убранное место. Не скапливайте лишние вещи. Старые чеки, пустые коробки, ненужные пакеты и одежда, которую годами не используют, занимают место и усложняют уборку. Регулярно просматривайте вещи и оставляйте под рукой то, чем действительно пользуетесь.

Как распределить уборку, чтобы не тратить на нее выходные

Вместо генеральной уборки всего дома за один день распределите задание на неделю. Например, в понедельник уделите внимание кухне, во вторник — ванной комнате, в среду — пыли на полках, в четверг — спальне, а в пятницу — полу и прихожей. Выходные оставьте для дел, требующих больше времени.

Каждый день поддерживайте базовую чистоту: застилайте кровать, убирайте вещи, мойте посуду и протирайте поверхности, которыми часто пользуетесь. Если в доме живет несколько человек, распределите обязанности между всеми членами семьи, чтобы домашние дела не ложились на одного человека.

Новости партнеров

Новости партнеров