Уборка без труда: 4 советы для идеальной чистоты

Уборка / © unsplash.com

Реклама

Забудьте о сложной уборке и дорогостоящей химии. Простые лайфхаки с содой, уксусом и кондиционером помогут содержать в чистоте мойку, душевую кабину и матовые фасады.

Об этом рассказала блоггер Диана Гологовец.

Оказывается, душевую кабину не нужно каждую неделю натирать от известкового налета. Чтобы сэкономить время, достаточно придерживаться одного простого правила.

Реклама

После каждого приема душа необходимо собирать остатки воды из стекла и плитки специальным скребком. Отсутствие воды предотвращает накопление налета, который остается из-за скопления минералов в жесткой воде.

Отмыть мойку из нержавеющей стали до блеска можно обычными содой и уксусом, которые есть на каждой кухне. Этот способ позволяет избежать агрессивных химических средств.

Соду нужно насыпать внутрь мойки, затем залить уксусом и оставить на несколько минут для реакции. После этого мойка будет сияющей.

С акриловыми мойками другая проблема — они часто впитывают пятна от еды, и обычное средство для посуды не помогает.

Реклама

Блогер советует сделать раствор на основе соды и средства для мытья посуды. Эту смесь нужно размешать, нанести на меламиновую губку и хорошо потереть мойку. Для лучшего эффекта раствор можно оставить на несколько минут, затем смыть водой. Этот лайфхак вернет мойке белый вид.

Матовые фасады на кухне выглядят стильно, но требуют особого ухода, поскольку на них видны пятна и следы от пальцев. Всю кухню можно протереть влажной салфеткой для уборки, не оставляющей разводов.

Если салфеток нет, можно смочить микрофибру в растворе воды и кондиционера для белья. Этот раствор идеально подходит не только для матовых фасадов, но и стекла и зеркальных поверхностей. После такой обработки на поверхностях меньше садится пыль.

Блоггерша также дала совет, как легко добраться до верхних шкафов: микрофибру можно одеть на швабру и легко протереть верхние фасады.

Реклама

Напомним, специалисты по уборке советуют мыть пол теплой водой температурой около 40–50°С. Горячая вода может деформировать покрытие, особенно линолеум, и оставить липкий слой, а холодная — не справится со стойкой грязью.

Для дезинфекции вместо агрессивной «хлорки» клинеры рекомендуют использовать обычный столовый уксус, эффективно уничтожающий бактерии и безопасный для детей и животных.