Уборка к Пасхе: что нужно сделать, ошибки, которых нужно избегать

Уборка перед Пасхой

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Пасха символизирует обновление и возрождение, тщательная уборка дома перед этим светлым праздником становится не просто традицией, а способом очистить пространство от негатива и открыть двери для новых начинаний. Чтобы создать атмосферу чистоты и уюта, необходимо не только навести порядок, помыть окна и т.д., но и избавиться от вещей, которые больше не нужны.

Специалисты советуют избавиться в апреле таких вещей, чтобы очистить пространство.

Избавляемся от ненужного, чтобы освободить пространство:

Просроченные продукты и лекарства:

Кухонные шкафы и амбары — это места, где часто хранятся продукты, срок годности которых давно истек. Поэтому тщательная ревизия этих запасов является обязательной составляющей весенней уборки. Просмотрите все полки и ящики, избавляясь от просроченных продуктов, а также от тех, которые скоро испортятся.

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Продукты, которые еще можно употреблять, но срок их годности подходит к концу, стоит поставить на передний план и включить в ваш план питания на ближайшую неделю.

Просмотрите аптечку, чтобы избавиться от лекарств, срок годности которых истек, ведь их использование может быть опасным для здоровья. Тщательно осмотрите все тюбики и флаконы, хранящиеся в вашей аптечке или косметичке, и без сожаления избавьтесь от тех, у которых истек срок годности.

Сезонные вещи:

Уберите зимнюю одежду и обувь, которая уже не понадобится до следующего сезона, чтобы освободить место для весенних обновок.

С приходом тепла мы меняем тяжелые зимние одеяла и пледы на легкие варианты из льна или хлопка.

Ревизия средств для уборки:

Поскольку время перед Пасхой — это время генеральной уборки, посмотрите содержимое шкафа с моющими средствами. Избавьтесь от тех, которые имеют неприятный запах, дубликатов, о которых вы забыли, а также средств, срок годности которых давно истек.

Старые и ненужные вещи:

Апрель — прекрасное время для того, чтобы навести порядок в шкафу с постельным бельем, избавившись от старых комплектов, которые уже не радуют глаз своим видом.

Выбросьте сломанную бытовую технику, одежду с дырками, избавьтесь от треснувшей посуды

Ненужные мелочи:

Переберите ящики и полки, где могут прятаться мелкие вещи, которые накопились со временем и создают ощущение беспорядка.

Избавьтесь от ненужных подарков, которые не приносят радости, а только занимают место.

Удалите остатки зимнего декора, чтобы освободить пространство для весенних украшений.

Обновление сезонного гардероба:

Прежде чем отправить теплые вещи, такие как свитера и флисовые куртки на хранение, рассмотрите их при дневном свете, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии.

Также хороший момент, чтобы избавиться от изношенных весенних вещей, которые уже не выглядят привлекательно.

Не случалось ли вам так, что после долгой уборки ваш дом все равно не сияет чистотой? Некоторые привычные действия, которые мы считаем полезными, на самом деле могут только усугубить состояние нашего жилья. Проверьте себя, делать ли вы так.

Ошибки при уборке, которых следует избегать, чтобы не ухудшить состояние дома:

Пренебрежение очисткой мусорного ведра

Поскольку обычного мытья водой и мылом недостаточно, в мусорном ведре может накапливаться грязь и плесень, поэтому важно хорошо его вымывать и дезинфицировать, чтобы избежать неприятного запаха.

Интенсивное натирание пятен на ковре

Когда вы сильно третье пятно, вы только открываете волокна ковра для накопления еще большего количества грязи, поэтому вместо этого промокните пятно или используйте универсальное средство и чистую ткань из микрофибры.

Использование дорогостоящих средств для чистки плиты

Поскольку дорогие средства не всегда эффективны, смешайте пищевую соду с водой до состояния пасты, нанесите на загрязнение, накройте влажной тканью и оставьте на 30 минут, после чего протрите поверхность.

Чрезмерное использование средства для мытья посуды

Хотя это средство эффективно для удаления жира, оно может оставлять пленку, которая накапливает грязь, поэтому используйте ее дозированно и тщательно смывайте.

Использование полироли для нержавеющей стали на холодильнике

Поскольку полироль притягивает пыль, отпечатки пальцев и шерсть животных, используйте мягкую ткань из микрофибры и натуральные средства для достижения блеска.

Игнорирование пыли на холодильнике

Поскольку пыль может накапливаться на змеевиках холодильника, снижая эффективность работы, используйте насадку для пылесоса или щетку с длинной ручкой, чтобы очистить пыль.

Чрезмерное использование напольных средств

Поскольку избыток моющих средств оставляет липкий слой, который быстро накапливает грязь, используйте минимальное количество средства и обязательно очищайте углы и плинтусы.

Общие советы по уборке

Уделите внимание углам, щелям и труднодоступным полкам, где часто скапливается пыль и грязь.

Регулярно меняйте тряпки, чтобы не разносить грязь по дому, ведь это может привести к ухудшению состояния помещения.

Регулярно проветривайте помещение, чтобы обеспечить свежий воздух и избежать накопления вредных веществ.