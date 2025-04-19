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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Ученые 60 лет выясняли генетическую загадку рыжих котов: ответ удивит

Ученые раскрыли многолетнюю генетическую загадку рыжих кошек.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Рыжая окраска кошек связана с делекцией в ДНК

Рыжая окраска кошек связана с делекцией в ДНК

После более чем 60 лет поисков, ученые наконец-то смогли раскрыть генетический механизм, отвечающий за рыжий (огненно-оранжевый) цвет шерсти домашних котов.

Об открытии сообщает Science Alert, ссылаясь на исследования двух независимых научных групп.

Как выяснили генетики, у кошек с рыжей шерстью обнаружена делеция длиной 5 килобаз в небелково кодирующем участке ДНК, влияющая на экспрессию гена Arhgap36. Именно этот ген активируется в клетках, отвечающих за рыжий пигмент, в 13 раз сильнее, чем у кошек с другой окраской.

«Это была генетическая головоломка, которую наконец-то удалось решить», — заявил Грег Барш, генетик из Стэнфордского университета, комментируя результаты.

Обнаруженный генетический сегмент содержится на Х-хромосоме, поэтому самцы, имеющие только одну Х-хромосому, в большинстве своем становятся рыжими, тогда как самки обычно имеют пеструю окраску — как у черепаховых или калико котов.

Интересно, что в редких случаях, когда обе Х-хромосомы самки содержат эту мутацию, она становится полностью рыжей, как и самец.

Еще одно исследование, проведенное командой Университета Кюсю под руководством Хидехиро Тоха, подтвердило ключевую роль Arhgap36. По их словам, повышенная экспрессия гена угнетает синтез темных пигментов (эумеланина), зато усиливает выработку красных и желтых пигментов (феомеланина).

Напомним, если кошка будит вас в четыре утра — вы не сами в своих страданиях. Для кошек это нормальное поведение, но для хозяев — настоящее испытание.

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