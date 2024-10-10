Ученые бьют тревогу: Земля находится на грани необратимой катастрофы

"Мы вступаем в критическую, непредсказуемую новую фазу климатического кризиса", — говорят эксперты по климату.

Эксперты по климату говорят, что они оценили 35 "жизненно важных признаков" планеты, и 25 оказались хуже, чем когда-либо прежде, включая выбросы углерода и температуры как на суше, так и в океанах. "Мы стоим на пороге необратимой климатической катастрофы. Несомненно, это глобальная чрезвычайная ситуация", — пишут ученые в отчете, опубликованном в журнале BioScience. "Значительная часть самой ткани жизни на Земле под угрозой. Мы вступаем в критическую и непредсказуемую новую фазу климатического кризиса".

"Мы оказались среди резкого климатического потрясения, ужасной ситуации, которой никогда раньше не встречалось в анналах человеческого существования", — предупредили ученые, которые сказали, что связанные с климатом катастрофы, вероятно, "драматично" увеличатся, если нынешняя траектория продолжится .

Петли обратной связи

Исследователи рассматривали "усиление циклов обратной связи", включая таяние вечной мерзлоты, повышение уровня моря и уменьшение снежного покрова. Они призвали власти повысить осведомленность о циклах обратной связи, отметив, что некоторые из них приближаются к переломным точкам, которые могут привести к "значительным и необратимым изменениям в системе Земли без дальнейшего подталкивания деятельностью человека".

Использование ископаемого топлива на рекордно высоком уровне

Ученые заявили, что использование ископаемого топлива достигло исторического максимума 2023 года, хотя использование возобновляемой энергии также возросло, несмотря на "жесткое сопротивление получающих финансовую выгоду от текущей системы, основанной на ископаемом топливе".

"Глубокий поликриз"

"Экстремальные погодные условия и стихийные бедствия, связанные с климатом, в значительной степени приводят к человеческим страданиям", — написали они, — хотя изменение климата является лишь одним из аспектов глубокого поликризиса, включающего деградацию окружающей среды, рост экономического неравенства и потерю биоразнообразия" .

Риск коллапса общества

"С ростом давления и ростом риска перехода климатической системы Земли в катастрофическое состояние все больше ученых начали исследовать возможность коллапса общества", — пишут исследователи. "Изменение климата уже вытеснило миллионы людей и имеет потенциал переселить еще сотни миллионов или даже миллиарды, что приведет к еще большей геополитической нестабильности".

Как и другие ученые десятилетия, исследователи призвали сократить использование ископаемого топлива и сократить выбросы. "Резкое сокращение выбросов метана может замедлить темпы глобального потепления в ближайшей перспективе, помогая избежать переломных моментов и экстремальных воздействий на климат", — написали они.

Исследователи предупредили, что "экологическое превышение", при котором ресурсы Земли тратятся быстрее, чем они могут восстанавливаться, является "по своей сути нестабильным состоянием, которое не может сохраняться до бесконечности". "Мы должны срочно уменьшить экологическое превышение и немедленно приступить к широкомасштабному смягчению климатических изменений и адаптации к ним, чтобы ограничить ближайшие убытки", – говорят они. "Только путем решительных действий мы сможем защитить природный мир, предотвратить глубокие человеческие страдания и обеспечить, чтобы будущие поколения унаследовали пригодный для жизни мир, которого они заслуживают. Будущее человечество висит на волоске".

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