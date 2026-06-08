Ученые выяснили, как удаленная работа негативно плывет на психику человека, больше всего на тех, кто живет сам

Удаленная работа

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Масштабное исследование скрытых угроз

Пандемия коронавируса повлекла за собой беспрецедентный рост популярности дистанционного труда. За последние полдесятилетия количество людей на домашнем офисе увеличилось в четыре раза.

Ученые Наталья Эмануэль, Эмма Гаррингтон и Аманда Паллейс провели масштабное исследование, опубликованное в престижном научном журнале Science 4 июня 2026 года. Авторы проанализировали данные пяти репрезентативных национальных опросов, охвативших 588 322 человека за период с 2011 по 2024 год, намеренно опустив пиковые пандемические годы (2020–2021).

Они сравнили работников в отдаленных должностях (программирование, маркетинг) с теми, чья работа требует обязательного присутствия (машиностроение, медсестринство). Анализ проводился на уровне профессий, а не индивидуального выбора людей. Это позволило избежать искажения данных, когда человек идет на удаленную работу уже из-за имеющихся проблем с психикой.

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Статистика показала, что к 2024 году работники отдаленных профессий проводили 31,1% рабочих дней полностью дома, тогда как представители традиционных сфер — всего 8,9%.

Полная изоляция вместо офисного сотрудничества

Переход на домашний офис полностью меняет структуру нашего дня, превращая совместную работу в сугубо индивидуальную, ведь дома человек работает самостоятельно почти на 7 часов дольше, чем в офисе, где есть живые совещания и обсуждения.

В результате 84 процента дистанционных работников проводят весь свой рабочий день в четырех стенах в одиночку, тогда как среди офисного персонала из-за постоянного взаимодействия с коллегами такая полная изоляция грозит только каждому пятому.

Такое изменение формата отрицательно сказывается на восприятии собственного труда. Опрос использования времени показывает, что самостоятельную работу люди оценивают как менее значимую по сравнению с общей деятельностью.

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При этом работники совсем не компенсируют нехватку профессиональных контактов более активным общением после работы. Общее время бодрствования в одиночку выросло на 1,1 часа по сравнению с работниками на местах.

Особенно тревожно распространение экстремальных форм одиночества.

Риск прожить сутки вообще без всякого человеческого контакта (включая случайные разговоры в магазине или поздравления коллег) увеличился на 72,2%.

На национальном уровне доля людей, проводящих целые дни в одиночестве, выросла на 4,3 процентных пункта. Распространение удаленной работы объясняет 36% этого негативного сдвига. Количество вообще не выходивших из дома за день среди удаленных работников выросло вчетверо, что также привело к снижению частоты вечерних встреч с друзьями в будние дни. В то время как научные исследования доказывают, что даже кратчайшие взаимодействия существенно улучшают настроение, а продолжительная социальная изоляция является мощным предвестником смертности, сравнивающимся по вреду с курением или высоким кровяным давлением.

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Резкое ухудшение показателей ментального здоровья

Одновременно с ростом одиночества исследователи зафиксировали стремительное усиление психологического стресса.

Ухудшение произошло по всем шести критериям шкалы:

Чувство ничтожности. Безнадежность. Беспокойство. Нервозность. Восприятие каких-либо действий как чрезмерных усилий. Постоянная подавленная печаль.

В целом отдаленная работа послужила причиной 32% общенационального роста уровня психологического стресса.

Удаленные работники на 4,6 процентных пункта чаще обращались к психотерапевтам (при среднем допандемийном показателе 7,9%). Количество назначений лекарства против депрессии и тревожности возросло на 1,8 процентных пункта, а общий объем рецептов на психиатрическую помощь увеличился на 1,9 процентных пункта.

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Больше всего страдают работники без семьи

Наиболее разрушительные последствия дистанционная работа имела для людей, живущих совершенно сами, без партнера или детей, поскольку именно в этой уязвимой группе сосредоточился катастрофический рост экстремальных форм одиночества. По сравнению с семейными коллегами, общее время в полном одиночестве для одиноких работников выросло в 10 раз, а риск провести целый день без человеческого контакта увеличился в 13 раз.

Реальные данные свидетельствуют, что 45, 9 процента домашних рабочих дней у таких людей проходят в стопроцентном одиночестве, а 31 процента дней полностью лишена социальных взаимодействий. Кроме того, одинокие рабочие в 3 раза чаще теряли контакты с друзьями в вечернее время после окончания работы, продемонстрировав снижение социализации на два процентных пункта против лишь нуля целых шесть десятых у семейных работников.

Частота случаев, когда стресс полностью мешал выполнять повседневную деятельность, таким людям выросла среди них на 15,1 процента, что ровно вдвое превышает общий эффект по всей выборке. Этот кризис привел к тому, что спрос на антидепрессанты, как и общий объем потребления лекарства для психики, среди одиноких удаленных работников вырос более чем вдвое. Среди их коллег, делящих жилье с семьей, рост психологического стресса оказался статистически несущественным, что подчеркивает защитную роль близких людей в условиях изоляции.

Главный парадокс удаленной работы

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Несмотря на все обнаруженные угрозы для психики, работники продолжают искренне любить домашний офис. Опросы показывают, что 55% людей считают лучшим для себя гибридный формат, а 24% выбирают полностью дистанционный труд. Ради возможности не ездить в офис люди готовы добровольно пожертвовать от 4 до 10% своей заработной платы. Они больше всего ценят гибкий баланс между жизнью и работой, что действительно снижает текучесть кадров.

Но главная ловушка состоит в том, что работники совершенно не осознают долгосрочных психологических затрат. Ущерб от хронической изоляции накапливается максимально незаметно и требует длительного времени для своего явного проявления.

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