Ученые нашли "формулу успеха": какие качества характера помогают разбогатеть

Ученые из Великобритании и Норвегии, как пишет ресурс Wiley, в своем исследовании изучали взаимосвязь между личностными качествами и способностью зарабатывать большие деньги. В ходе эксперимента оказалось, что определенные черты характера напрямую связаны с высоким уровнем дохода, независимо от пола и уровня образования. Эксперты хотели определить, какие качества личности влияют на финансовое благополучие в зрелом возрасте.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие более 3 тысяч человек в возрасте от 31 до 50 лет. Испытуемым дали пройти тест "Большой пятерки", в котором они оценивали свои ключевые черты характера. Также участники эксперимента предоставили ученым все данные о своих доходах, накоплениях, инвестициях и т.п. Еще ученые собрали информацию о возрасте, образовании и месте жительства испытуемых.

Что такое тест "Большой пятерки".

Исследование основывалось на пяти ключевых чертах личности:

Экстраверсия – общительность, энергичность, инициативность. Доброжелательность – умение находить общий язык, эмпатия. Добросовестность – организованность, ответственность, способность к планированию. Невротизм – уровень эмоциональной стойкости. Открытость новому – любознательность, креативность, готовность к переменам.

Ученые проанализировали ответы и данные участников эксперимента и установили, что добросовестность является ключевым фактором богатства. Ведь именно те люди, которые имеют высокую степень организованности, чаще других достигают финансового успеха, даже не имея высшего образования.

На второе место по значимости учёные поставили экстраверсию. Коммуникабельность важна, но ключевой роли не играет, хотя помогает налаживать полезные связи.

А преградой к финансовому успеху учёные считают невротизм. Люди, эмоционально нестабильные, имеют сложности в общении, принятии важных решений и в управлении своими финансами.

Ученые отметили, что на финансовый успех отнюдь не влияет пол, и еще меньше – социальный статус. Ключевыми являются организованность, целеустремленность и умение планировать. Это помогает не только много зарабатывать, но и правильно управлять своим капиталом. А чрезмерная импульсивность может стать серьезным препятствием на пути к богатству и успеху.

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