Ученые нашли следы настоящих пиратов Карибского моря: что известно о находке

На Багамах впервые обнаружили затонувшие пиратские корабли. Фото: Wreckwatch TV

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На Багамах археологи обнаружили обломки шести затонувших кораблей, три из которых — пиратские. Это первые в истории реальные доказательства, откопанные в гавани Нассау. Именно в этом городе когда-то прятались легендарные капитаны Черная Борода и Калико Джек.

Об этом сообщает The Guardian.

О результатах уникального исследования сообщили соруководители проекта — британский морской археолог доктор Шон Кингсли и багамский историк доктор Майкл Пейтман.

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Исследователям впервые в истории разрешили погрузиться в закрытую зону гавани Нассау. Несмотря на то, что дно сильно повреждено дноуглубительными работами, археологи нашли сожженный деревянный корпус корабля, железную и палубные пушки, точильный камень для сабель и 25 мушкетных шаров.

По одной из версий, сожженный корпус может принадлежать легендарному флагману Фэнси самого разыскиваемого пирата XVII века Генри Эйвери. Также на месте раскопок были обнаружены обломки более позднего английского торгового судна 1740-х годов с остатками кирпича из кухонного камбуза, бутылками из-под вина и 143 глиняными люльками для табака лондонского производства.

Эта находка свидетельствует о превращении Нассау в обычный гражданский порт после преодоления пиратской анархии. Экспедиция проходила в экстремальных условиях из-за опасных приливных течений и большого скопления акул.

По словам доктора Шона Кингсли, найденные обломки — это только верхушка айсберга, и вокруг гавани могут прятаться еще десятки кораблей. Он признался, что был шокирован сохранением деревянного корпуса судна, когда-то служившего инструментом террора морских разбойников. Исследователь добавил, что работа с этим объектом стала для него уникальным и глубоко эмоциональным опытом.

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«Сжигание кораблей до ватерлинии было печально известной тактикой сокрытия тяжких преступлений от власти. Корпус „Нассау“ имеет все признаки пиратских проделок. Корабль был хорошо вооружен, особенно поворотными пушками… Установленные на палубных перилах эти противопехотные пушки обстреливали вражеские экипажи», — объяснил доктор Майкл Пейтман.

Относительно голливудского образа пиратов Шон Кингсли заметил, что, несмотря на всеобщую любовь к этой легенде, реальная жизнь морских разбойников и судьба их деревянных кораблей остаются малоизвестными.

Кроме того, на одном из найденных судов, оказавшемся английским торговым кораблем, археологи не нашли другого груза, кроме вина и изысканных трубок.

О сложностях подводных работ рассказал режиссер проекта Крис Аткинс. Он подчеркнул, что экспедиция была крайне рискованной из-за опасных приливных течений и большого количества акул, поэтому шансы ничего не найти были очень высокими. Впрочем, Шон Кингсли добавил, что под водой исследователи и хищники не мешали друг другу, поскольку команда относилась к их среде.

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