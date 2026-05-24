- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 464
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые назвали опасности бесконтрольного употребления омега-3: кому нельзя ее принимать и почему
Перед употреблением популярной добавки следует обязательно учитывать возможные риски и проконсультироваться с лечащим врачом.
Омега-3 давно считается одной из популярнейших добавок для поддержки сердца, сосудов и мозга. Многие принимают ее без назначения врача, считая абсолютно безопасной. Однако ученые предупреждают: бесконтрольное употребление омега-3 может не только не принести пользу, но и серьезно навредить организму. Особенно это касается людей с определенными хроническими заболеваниями и превышающими рекомендованные дозы.
Почему избыток омега-3 может быть опасен
Специалисты объясняют, что омега-3 влияет на свертываемость крови и работу сосудов. Поэтому чрезмерное употребление добавки может повышать риск кровотечений, вызвать резкое снижение давления и даже провоцировать проблемы с сердечным ритмом у некоторых людей.
Кроме того, большие дозы омега-3 иногда вызывают тошноту, расстройства пищеварения, изжогу и неприятный привкус во рту.
Кому нельзя принимать омега-3 без консультации врача
Ученые отмечают, что особенно осторожными с омега-3 должны быть люди:
с нарушением свертывания крови;
принимающие препараты для разжижения крови;
с низким АД;
с заболеваниями печени;
перед операциями и хирургическими вмешательствами.
Также врачи советуют не принимать добавку самостоятельно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями без предварительного обследования.
Почему натуральные продукты могут быть лучше добавки
Специалисты отмечают, что гораздо безопаснее получать омега-3 из еды. Лучшими природными источниками считаются:
лосось;
скумбрия;
сельдь;
сардины;
льняные семечки;
грецкие орехи.
В натуральных продуктах омега-3 поступает в сбалансированном количестве, поэтому риск передозировки значительно ниже.
Как правильно принимать омега-3
Врачи советуют не покупать добавки бесконтрольно и обязательно обращать внимание на дозировку.
Перед началом приема желательно проконсультироваться со специалистом и учесть свое состояние здоровья, образа жизни и питания.
Особенно важно не превышать рекомендованную суточную норму, даже если добавка является «витаминами для профилактики».