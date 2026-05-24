Ученые назвали опасности бесконтрольного употребления омега-3: кому нельзя ее принимать и почему

Какая опасность для здоровья популярной добавки омега-3 / © Credits

Омега-3 давно считается одной из популярнейших добавок для поддержки сердца, сосудов и мозга. Многие принимают ее без назначения врача, считая абсолютно безопасной. Однако ученые предупреждают: бесконтрольное употребление омега-3 может не только не принести пользу, но и серьезно навредить организму. Особенно это касается людей с определенными хроническими заболеваниями и превышающими рекомендованные дозы.

Почему избыток омега-3 может быть опасен

Специалисты объясняют, что омега-3 влияет на свертываемость крови и работу сосудов. Поэтому чрезмерное употребление добавки может повышать риск кровотечений, вызвать резкое снижение давления и даже провоцировать проблемы с сердечным ритмом у некоторых людей.

Кроме того, большие дозы омега-3 иногда вызывают тошноту, расстройства пищеварения, изжогу и неприятный привкус во рту.

Кому нельзя принимать омега-3 без консультации врача

Ученые отмечают, что особенно осторожными с омега-3 должны быть люди:

с нарушением свертывания крови;

принимающие препараты для разжижения крови;

с низким АД;

с заболеваниями печени;

перед операциями и хирургическими вмешательствами.

Также врачи советуют не принимать добавку самостоятельно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями без предварительного обследования.

Почему натуральные продукты могут быть лучше добавки

Специалисты отмечают, что гораздо безопаснее получать омега-3 из еды. Лучшими природными источниками считаются:

лосось;

скумбрия;

сельдь;

сардины;

льняные семечки;

грецкие орехи.

В натуральных продуктах омега-3 поступает в сбалансированном количестве, поэтому риск передозировки значительно ниже.

Как правильно принимать омега-3

Врачи советуют не покупать добавки бесконтрольно и обязательно обращать внимание на дозировку.

Перед началом приема желательно проконсультироваться со специалистом и учесть свое состояние здоровья, образа жизни и питания.

Особенно важно не превышать рекомендованную суточную норму, даже если добавка является «витаминами для профилактики».

