Ученые назвали продукты, которые помогут стать умнее: пища, активирующая работу мозга

Чтобы мозг хорошо работал до глубокой старости, нужно включить в свой рацион эти продукты.

Питание играет ключевую роль в надлежащем функционировании всех систем организма, это касается работы мозга. Ученые назвали ряд продуктов, улучшающих мозговую деятельность. Рассказываем, что нужно есть, чтобы быть умными и отдалить процесс старение мозга.

Какие продукты улучшают работу мозга: еда для остроты ума

Зеленые и листовые овощи. Капуста кале, шпинат, брокколи имеют мощный состав полезных соединений, улучшающих умственную деятельность. Это витамин К, лютеин, фолиевая кислота и бета-каротин. Исследования ученых показали, что эта растительная пища замедляет снижение когнитивных функций и защищает мозг от старческих заболеваний.

Капуста кале, шпинат, брокколи имеют мощный состав полезных соединений, улучшающих умственную деятельность. Это витамин К, лютеин, фолиевая кислота и бета-каротин. Исследования ученых показали, что эта растительная пища замедляет снижение когнитивных функций и защищает мозг от старческих заболеваний. Жирная рыба является важным источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Это здоровые жиры, которые нивелируют действие белка – бета-амилоида, откладывающегося в мозгу людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Врачи рекомендуют есть жирную рыбу хотя бы 2 раза в неделю или заменить ее на авокадо, семена льна, грецкие орехи.

является важным источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Это здоровые жиры, которые нивелируют действие белка – бета-амилоида, откладывающегося в мозгу людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Врачи рекомендуют есть жирную рыбу хотя бы 2 раза в неделю или заменить ее на авокадо, семена льна, грецкие орехи. Ягоды содержат флавоноиды, улучшающие когнитивные функции и память. В 2012 году ученые провели исследование, которое показало, что употребление двух порций клубники или земляники в неделю отдалило снижение памяти у женщин на три года.

содержат флавоноиды, улучшающие когнитивные функции и память. В 2012 году ученые провели исследование, которое показало, что употребление двух порций клубники или земляники в неделю отдалило снижение памяти у женщин на три года. Чай и кофе. Эти напитки содержат кофеин, который не только увеличивает уровень энергии и концентрации утром. В исследовании 2014 года, опубликованном в "The Journal of Nutrition", участники, постоянно употреблявшие напитки с кофеином, показали лучшие результаты в тестах на умственные способности.

Эти напитки содержат кофеин, который не только увеличивает уровень энергии и концентрации утром. В исследовании 2014 года, опубликованном в "The Journal of Nutrition", участники, постоянно употреблявшие напитки с кофеином, показали лучшие результаты в тестах на умственные способности. Грецкие орехи содержат качественный растительный белок и здоровые полиненасыщенные жиры. Исследование ученых от 2015 г. из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало положительную связь между употреблением грецких орехов и результатами когнитивных тестов. Этот продукт содержит жирные кислоты омега-3 и альфа-линоленовую кислоту, которые способствуют снижению АД и защищают артерии от ломкости, что хорошо как для сердца, так и для деятельности мозга.

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