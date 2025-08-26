Ученые назвали профессии мужчин, которые изменяют чаще всего

Предательство / © Credits

Мужчины, занимающие руководящие должности или остающиеся без работы, чаще предают своих партнеров. Профессия и социальный статус оказываются значимыми факторами внебрачных связей.

Это показало новое исследование Института семейных исследований.

Кто наиболее склонен к измене

Исследовательница Венди Ванг проанализировала данные Всеобщего социального опроса (GSS) в США и пришла к выводу: 18% мужчин на высоких руководящих должностях (генеральные директора, врачи, хирурги) признавались в неверности. Среди безработных мужчин в возрасте от 25 до 54 лет от 1 до 5 человек также имели внебрачные отношения.

«Мужчины без работы или те, кто зависит финансово от партнерши, часто чувствуют себя неполноценными. Это может толкать их искать удовольствие вне брака», — отмечают эксперты.

Женщины тоже склонны к неверности

По данным GSS, 14% женщин признают внебрачные отношения. Однако среди женщин на низкопрестижных должностях таких случаев 21%, в то время как на высоких должностях только 9%. Таким образом, работа и социальный статус влияют на верность обоих полов по-разному.

Признаки, на которые следует обращать внимание

Профессиональный «ловец меда» Маделин Смит советует: «Если мужчина прячет телефон во время совместного времени или никогда не публикует ваши фото в соцсетях, это тревожные сигналы».

Она добавляет, что отсутствие прозрачности в местонахождении и сокрытие важных деталей также может указывать на неверность.

Эксперты советуют не игнорировать подозрительные признаки и открыто обсуждать отношения с партнером. Осознание факторов риска помогает сохранить эмоциональное здоровье и принимать взвешенные решения.

