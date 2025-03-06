Ученые назвали самую главную причину, почему человек чувствует себя несчастным

Эксперты из Национального университета Чонбук (Южная Корея) и Университета Торонто (Канада) раскрыли интересный механизм "парадокса счастья". Это явление, при котором активные попытки человека стать счастливее приводят к совершенно противоположному результату.

Было проведено масштабное исследование, его результаты опубликованы в известном научном издании "Applied Psychology: Health and Well-Being". В эксперименте приняли участие около тысячи добровольцев. В ходе исследования ученые обнаружили неожиданную взаимосвязь: чем упорнее люди стремились к счастью, тем меньше были способны к самоконтролю.

Открытие исследователей показало, что стремление к счастью и механизмы самоконтроля используют те же психические ресурсы организма. То есть, если человек постоянно "принуждает" себя быть счастливым или ищет способы, чтобы почувствовать счастье, тем несчастнее он чувствует себя. Потому что истощает свои ментальные ресурсы.

Ученые утверждают, что регулярные усилия, которые человек тратит на то, чтобы стать счастливым, приводят к прямо противоположному эффекту. Ведь он теряет способность наслаждаться простыми вещами, которые действительно делают его счастливым. Поэтому ученые предлагают другой подход – научиться ценить то, что уже есть, а не гоняться за недостижимыми мечтами об идеальном счастье. Только так, по мнению экспертов, можно быть по-настоящему счастливыми.

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