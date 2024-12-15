Ученые назвали самые главные побочные эффекты от чрезмерного употребления кофе

Без этого напитка не обходится ни одно утро, потому что он бодрит и заряжает энергией на длительный промежуток времени, однако злоупотреблять им не следует.
Рассказываем, почему нельзя пить много кофе, как злоупотребление напитком влияет на организм человека.
Почему нельзя злоупотреблять кофе: названы самые главные причины
- Отрицательно влияет на пищеварение. При чрезмерном употреблении черный кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, что может усилить такие состояния, как кислотный рефлюкс и изжогу. Повышенная кислотность вызывает жжение в груди и горле, особенно если употреблять напиток натощак.
- Провоцирует стремительное повышение давления. Кофе способен повышать артериальное давление из-за высокого содержания кофеина, являющегося стимулятором. Он сужает кровеносные сосуды, затрудняя поток крови, что приводит к стремительному повышению артериального давления.
- Нарушает циклы сна. Одним из самых больших побочных эффектов кофе является то, что он может повлиять на качество сна. Кофеин – это один из сильнейших стимуляторов, блокирующих аденозиновые рецепторы в мозге, вызывающие сонливость. Из-за этого нарушается естественный цикл сна и бодрости организма. Поэтому человек не может долго уснуть, возникает чувство тревожности и страха.
- Хрупкость костей. Кофе вымывает из организма кальций, который обеспечивает прочность костной ткани. Чрезмерное употребление напитка также препятствует усвоению этого минерала. Когда кальций плохо усваивается, организм компенсирует это извлечением его из костей, что впоследствии приводит к их хрупкости.
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