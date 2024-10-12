Ученые назвали самые главные условия, при которых человек может прожить более 100 лет

Чтобы стать долгожителем, нужно соблюдать некоторые правила здорового образа жизни, ведь возможность прожить более ста лет заложена в человеческой генетике.

Эксперты по долголетию убеждают, что укрепить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает не только отказ от табака и алкоголя и правильное питание. Есть еще несколько неочевидных привычек, также играющих важную роль для долголетия. Рассказываем, каких правил рекомендуют придерживаться ученые, чтобы прожить более ста лет.

Какие правила нужно соблюдать, чтобы долго жить: советы ученых

Сотрудники Американской кардиологической ассоциации заявили, что существует несколько простых правил здоровой жизни. Ученые исследовали все рекомендации, которые дают врачи, психологи, спортивные тренеры и другие эксперты людям, желающим сохранить здоровье в пожилом возрасте и продлить жизнь. В результате сформировали список простых правил, которые следует придерживаться, чтобы прожить более 100 лет. Это такие:

отказ от курения;

физическая активность;

здоровый вес;

правильное питание;

стабильный уровень сахара в крови;

контроль холестерина;

нормальное кровяное давление; профилактика гипертонии.

Эксперты объяснили: если у человека совпадает хотя бы пять пунктов из этого списка, риск смерти от сердечно-сосудистых и других заболеваний становится ниже на 78%.

Какие неочевидные способы продлить жизнь до 100 лет

Соблюдение режима сна. Если нарушаются ритмы сна, человек постоянно находится в стрессовом состоянии, поэтому следует ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Если нет возможности высыпаться в течение недели, необходимо компенсировать недосыпание дневным сном в выходные дни.

Если нарушаются ритмы сна, человек постоянно находится в стрессовом состоянии, поэтому следует ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Если нет возможности высыпаться в течение недели, необходимо компенсировать недосыпание дневным сном в выходные дни. Укрепление связи с другими людьми. Положительные отношения с другими людьми являются очень важным фактором для долголетия. Когда человек имеет друзей, родственников и знакомых, с которыми ему хорошо проводить время, уровень окситоцина в его организме становится выше. А этот гормон оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние и надлежащую работу нервной системы. Социальная изоляция крайне вредна, особенно для пожилых людей, отсутствие общения вызывает стресс, бессонницу и увеличение веса.

Положительные отношения с другими людьми являются очень важным фактором для долголетия. Когда человек имеет друзей, родственников и знакомых, с которыми ему хорошо проводить время, уровень окситоцина в его организме становится выше. А этот гормон оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние и надлежащую работу нервной системы. Социальная изоляция крайне вредна, особенно для пожилых людей, отсутствие общения вызывает стресс, бессонницу и увеличение веса. Наличие цели в жизни. Ученые провели исследование, показавшее, что люди, занимающиеся любой целенаправленной деятельностью или волонтерством, живут гораздо дольше. Ученые рекомендуют найти ту вдохновляющую деятельность, которая приносила бы положительные эмоции и помогала развиваться.

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