ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
616
Время на прочтение
2 мин

Ученые назвали три копеечных продукта, которые полезны для печени: они точно есть на вашей кухне

Заботиться о здоровье печени можно без больших затрат. Это простые и доступные продукты при регулярном употреблении помогают поддерживать ее функции и защищают от перегрузки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие полезные продукты для печени

Какие полезные продукты для печени / © Credits

Печень — один из важнейших органов нашего тела, ежедневно выполняющий сотни функций: от очищения крови до регуляции обмена веществ. Однако для ее поддержки не обязательно покупать дорогие добавки или экзотические суперфуды. Ученые все чаще обращают внимание на простые и доступные продукты, которые могут эффективно поддерживать здоровье печени. Рассказываем, что нужно обязательно включить в свой ежедневный рацион, чтобы печень работала без сбоев.

Свекла

Свекла — настоящий союзник для печени. Он содержит бетаин — вещество, которое помогает клеткам органа быстро восстанавливаться и более эффективно выполнять детоксикацию.

Польза свеклы:

  • стимулирует очищение организма;

  • поддерживает нормальный отток желчи;

  • снижает нагрузку на печень.

Регулярное употребление свеклы в отварном или запеченном виде может улучшить общее состояние организма.

Овсянка

Обычная овсяная каша — еще один недооцененный продукт. Она богата растворимой клетчаткой, которая помогает выводить токсины и снижает уровень «плохого» холестерина.

Почему это важно для печени:

  • уменьшается жировая нагрузка;

  • улучшается обмен веществ;

  • поддерживается здоровье пищеварительной системы.

Овсянка действует мягко, но системно, улучшая работу всего организма.

Морковь

Морковь содержит антиоксиданты и каротиноиды, защищающие клетки печени от повреждений.

Ее преимущества:

  • поддерживает процессы обновления;

  • нивелирует риски воспаления в организме;

  • способствует нормализации работы печени.

Особенно полезна в свежем виде или как сок, но в умеренном количестве.

Почему эти продукты так важны для здоровья печени

Все три варианта:

  • легкие для переваривания;

  • содержат природные вещества, поддерживающие печень;

  • их можно есть каждый день.

Дата публикации
Количество просмотров
616
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie