Ученые назвали витамин, снижающий риск смерти на 60%: где его содержится больше всего

Вопросы долголетия и здоровья всегда привлекают внимание, и современные исследования все чаще подчеркивают роль микронутриентов в поддержании организма. Один из важнейших среди них — витамин D, дефицит которого связывают с повышенным риском хронических заболеваний и ослаблением иммунитета. Поэтому важно не только знать о его пользе, но и понимать, из каких продуктов его получать и как правильно их употреблять.

Витамин D — важный элемент для организма

Витамин D помогает усваивать кальций, поддерживает кости, иммунную систему и общий тонус организма. Его достаточный уровень связывают с лучшим самочувствием и понижением риска многих болезней. Однако получить его только из еды непросто, поэтому важно выбирать продукты с его максимальной концентрацией.

Топ продуктов с наибольшим содержанием витамина D

Морская рыба. Больше всего этого витамина содержится в жирной морской рыбе. Лосось, скумбрия и сельдь — настоящие лидеры по его содержанию. Чтобы сохранить максимум пользы, их лучше запекать, готовить на пару или засаливать. Следует избегать длительной жарки такой рыбы, это может снижать питательную ценность.

Рыбий жир — еще более концентрированный источник. Его употребляют в небольших количествах, обычно в виде добавок или в чистом виде, но важно соблюдать дозировку.

Яичные желтки также содержат витамин D. Лучше всего их употреблять в вареном виде, чтобы сохранить питательные вещества.

Печень, особенно трески и говяжья, является еще одним мощным источником этого витамина. Ее следует готовить недолго — тушить или запекать, чтобы не потерять полезные свойства.

Молочные продукты, особенно обогащенные витамином D, тоже могут помочь поддержать его уровень. Лучше всего они усваиваются вместе с жирами, поэтому не следует выбирать полностью обезжиренные варианты.

Витамин D является жирорастворимым, поэтому для его лучшего усвоения важно сочетать продукты с полезными жирами. Также следует регулярно бывать на солнце, ведь именно это является основным источником его синтеза в организме. В холодное время года или при нехватке солнечного света можно рассмотреть дополнительные источники после консультации с врачом.

