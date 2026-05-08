Ученые назвали возраст, в котором люди чувствуют себя самыми счастливыми: не 40 и не 50

Многие считают, что настоящее счастье приходит в молодости или же после достижения финансовой стабильности в зрелом возрасте. Однако масштабные научные исследования показали совершенно неожиданные результаты. Ученые из разных стран годами изучали уровень удовлетворенности жизнью среди людей всех возрастов и пришли к выводу: ощущение счастья меняется в течение жизни волнообразно. Самое интересное, что пик внутренней гармонии многие переживают вовсе не в 40 или 50 лет.

Согласно результатам исследований, проведенных на основе опросов десятков тысяч людей в разных странах, один из самых высоких уровней счастья люди испытывают примерно в 60-70 лет. Особенно часто ученые называют возраст около 69 лет. Именно в этот период многие люди начинают меньше волноваться из-за чужого мнения, карьерной гонки и мелких проблем.

Такие выводы сделали исследователи, которые анализировали уровень удовлетворенности жизнью среди людей от 17 до 85 лет. Они заметили интересную закономерность: уровень счастья имеет так называемую U-образную форму.

Почему молодые люди не всегда самые счастливые

В молодом возрасте люди часто имеют большие ожидания от жизни. Они мечтают об успехе, карьере, идеальных отношениях и быстром достижении целей. Но именно завышенные ожидания нередко становятся причиной разочарований и стресса.

Ученые объясняют, что после 30-40 лет многие переживают эмоциональный спад из-за усталости, ответственности, финансовых трудностей и постоянного сравнения себя с другими. Именно поэтому средний возраст часто называют сложным периодом жизни.

Почему после 60 лет люди становятся счастливее

В старшем возрасте многие начинают иначе смотреть на жизнь. Они меньше беспокоятся о том, что о них думают другие, больше ценят покой, семью и простые радости.

Кроме того, с годами люди лучше учатся контролировать эмоции и легче переживают стрессовые ситуации. Исследователи отмечают, что именно внутренняя зрелость часто становится главной причиной ощущения гармонии в пожилом возрасте.

Что показали масштабные исследования

Одно из самых известных исследований охватило более 500 тысяч человек из Европы и США. Ученые обнаружили, что самый низкий уровень удовлетворенности жизнью обычно наблюдается в промежутке между 40 и 50 годами, после чего ощущение счастья снова начинает расти.

Также исследователи выяснили, что люди после 60 лет чаще испытывают благодарность за жизнь и больше ценят ежедневные моменты, которые раньше казались неважными.

От чего действительно зависит счастье

Ученые отмечают: возраст — не единственный фактор. На уровень счастья также оказывают влияние здоровье, отношения с близкими, финансовая стабильность, сон, физическая активность и даже круг общения. Люди, имеющие поддержку семьи, хобби и чувство потребности, гораздо чаще называют себя счастливыми независимо от возраста.

