Ученые обнаружили интересную закономерность: собаки действительно дарят людям счастье

Ученые из Университета содружества Вирджинии (Virginia Commonwealth University)провели исследования и пришли к выводу, что даже кратковременное общение с собаками благоприятно отражается на состоянии организма человека. Так всего лишь за 5-20 минут поглаживание четырехлапого уровня гормона стресса кортизола значительно падает. Также наблюдается значительное повышение гормона счастья окситоцина.

Причем этот процесс двусторонний. То есть когда собака взаимодействует с человеком, у нее также увеличивается количество окситоцина в организме. Так утверждает профессор психиатрии и директор Центра взаимодействия человека и животных в Университете содружества Вирджинии Нэнси Джи.

Повышение уровня окситоцина в организме улучшает состояние нервной системы и укрепляет иммунитет. При этом для хорошего настроения не обязательно заводить свою собаку, можно время от времени гладить любимцев своих друзей или соседей. В самом университете даже есть специальные собаки-терапевты, предназначенные для таких вот сеансов поглаживания. Называют их здесь "собаки по вызову". Интересно, что четырехлапых можно даже на время убирать из университета домой, если человек испытывает стресс.

Авторы исследования планируют в будущем провести еще несколько экспериментов, чтобы доказать свои результаты с помощью больших выборок. Но уже сейчас они пришли к выводу: животные действительно полезны для нашего физического и психического здоровья.

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