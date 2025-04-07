Ученые обнаружили простой метод снижения уровня ртути в тунце: что известно

Консервированный тунец / © Pexels

Реклама

Польза рыбы в нашем рационе хорошо известна, в частности, в рамках средиземноморской диеты. Однако отравление ртутью оставляет важную проблему. Недавно ученые обнаружили способ снизить уровень ртути в рыбе до 35% путем изменения ее упаковки.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Global Challenges.

Команда из Шведского университета сельскохозяйственных наук и Технологического университета Чалмерса экспериментировала с добавлением аминокислоты цистеина в консервированный тунец — один из видов, который может содержать больше ртути.

Реклама

Лабораторные тесты показали, что когда тунца погружают в воду с цистеином новый раствор может удалить от 25 до 35% ртути. Чем больше мяса рыбы контактировало с раствором, тем больше ртути выводилось в жидкость.

Исследователи протестировали разные виды рыб и концентрации цистеина, выбрав его из-за крепкой связи с ртутью, что способствует ее накоплению в рыбе.

«Мы верили, что это позволит части ртути вытянуться, а вместо этого связаться с раствором и быть выведенным, — говорит химик Пшемислав Страховский из Технологического университета Чалмерса. — Нужны дальнейшие исследования, чтобы изучить, как обработать удаленную ртуть».

Если вы ели рыбу, не зная о потенциальном загрязнении, не стоит переживать: вряд ли вы употребили ее в опасном количестве. Однако беременным и маленьким детям рекомендуется ограничить потребление рыбы.

Преимущества потребления рыбы обычно превышают потенциальные риски, а новый метод упаковки, несомненно, снизит эти риски еще больше.

«Преимущество этого типа упаковщик заключается в том, что оно работает, пока продукт стоит на полке… Использование такого метода в промышленности устранило бы необходимость в дополнительных производственных этапах», — отмечает Страховский. И добавляет: «Применение наших результатов может повысить безопасность потребления рыбы».

В ходе исследования не было зафиксировано изменений в виде или запаха рыбы, обработанной цистеином, а процесс удаления ртути длился до двух недель без надобности в дополнительных добавках.

Хотя требуются дальнейшие исследования для реализации этого подхода в практике, ранние результаты выглядят многообещающими. Команда считает, что эти методы можно усовершенствовать в будущем.

«Наше исследование демонстрирует, что есть альтернативные подходы к решению проблемы загрязнения ртутью в тунце, а не только ограничения потребления… Наша цель — повысить безопасность пищевых продуктов и способствовать укреплению здоровья людей, а также лучше использовать продукты, подлежащие ограничениям», — заключает эксперт по пищевым продуктам Мехди Абдоллахи.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как ловят, где продают рыбины по три миллиона долларов, как готовят и какой тунец доезжает до украинских базаров.