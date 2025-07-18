Ученые показали крупнейшую в мире змею, жившую после динозавров: как выглядит

Самая большая в мире змея / © Pixabay

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Представьте себе существо настолько массивное, что оно могло бы с легкостью затмить любого современного пресмыкающегося — змею, достигающую длины школьного автобуса и весящего более тонны. Это не научная фантастика, а титанобоа (Titanoboa cerrejonensis), реальный доисторический хищник, царивший на Земле примерно 58-60 миллионов лет назад. Он был величайшим змеем, когда-либо существовавшим на нашей планете, достигая впечатляющих 13,72 метра в длину и приближаясь к 1,13 тонны веса, что делало его верхушечным хищником древних тропических лесов современной Колумбии.

Об этом пишет Т4.

Первые ошеломляющие свидетельства о существовании титанобоа появились в 2009 году, когда команда ученых обнаружила его окаменелости глубоко в угольной шахте Серрехон в Колумбии. Это открытие, опубликованное в престижном журнале Nature, показало вид, что бросал вызов всем известным масштабам жизни, а его название, Titanoboa cerrejonensis, указывало на место находки.

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Титанобоа жил в эпоху палеоцена, сразу после события, повлекшего вымирание динозавров — падение астероида, изменившего климат планеты. В тот период климат Земли был гораздо теплее и влажнее, чем сегодня, со средней годовой температурой около 32 градуса Цельсия. Такие условия были идеальными для процветания гигантских хладнокровных рептилий, поскольку их метаболизм напрямую зависит от температуры окружающей среды. Влажные тропические экосистемы обеспечивали не только оптимальные температурные условия, но и богатую кормовую базу.

Размер змеи в сравнении с человеком. / © wikipedia

Место титанобоа в палеоценовой экосистеме

Палеоцен был переходным периодом, когда экологические ниши, уволенные после исчезновения динозавров, активно заполнялись новыми формами жизни. Титанобоа не являлся единственным гигантом той эпохи. Рядом с этой гигантской змеей обитали другие крупные виды, в частности:

Черепахи рода Carbonemys, достигавшие 2,4 метра в длину панциря.

Крокодилы рода Cerrejonisuchus, длиной до 4 метров.

Гигантские легкие рыб, вероятно, были одной из основных добычей титанобоа.

Эти животные формировали экосистему, которая разительно отличалась от современной, где млекопитающие были еще малы и только начинали диверсифицироваться, занимая меньшие ниши. Титанобоа и его современники занимали самые высокие позиции в пищевой цепи.

Образ жизни, охоты и питания

Из-за своего огромного размера, титанобоа, вероятно, был преимущественно наземным существом, а не древесным, предпочитая жизнь у воды. Он был классическим хищником-заседщиком, полагавшимся на скрытность, а не на активное преследование добычи. Титанобоа ждал подходящего момента, чтобы неожиданно напасть на свою жертву, используя свою огромную силу для сжатия и удушения, подобно современным удавам и анакондам.

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Окаменевшие останки, в том числе найденные рядом с титанобоа панцири черепах со следами укусов, свидетельствуют, что некоторая его добыча, например черепахи, могла пережить приступы. Это еще раз подчеркивает невероятную силу и масштаб охотничьих способностей титанобоа, способного охотиться за большими и защищенными животными. Его рацион, вероятно, включал в себя крупную рыбу, крокодилов и других рептилий, живших в болотистых тропических лесах.

Реконструкция титанобоа. / © Getty Images

Загадка вымирания и влияние на будущее

Вымирание титанобоа, как и многих других гигантских видов палеоцена, остается предметом научных исследований. Однако наиболее вероятной причиной являются глобальные изменения климатических условий. С начавшимся после раннего палеоцена похолоданием планеты виды, процветавшие в теплых, влажных условиях, начали исчезать. Снижение температуры отрицательно влияло на метаболизм таких крупных хладнокровных существ, делая их менее эффективными в охоте и размножении. На смену им постепенно пришла меньшая по размеру фауна, что привело к разнообразию существ, которых мы видим сегодня.

Палеонтолог Джонатан Блох из Университета Флориды выражает скептицизм о возможности повторного существования такого существа в современном мире. Хотя теоретически более теплая планета могла бы способствовать возвращению таких гигантов, вред, причиненный человеческим развитием, а именно масштабная вырубка тропических лесов, когда-то бывших домом для титанобоа, делает это все менее вероятно. История титанобоа является ярким напоминанием о том, насколько динамична и изменчива биологическая история Земли, и как тонкий баланс окружающей среды влияет на существование гигантских видов.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике по случаю Всемирного дня змей 16 июля рассказали о трех видах змей, обитающих на этой территории. Среди них только один потенциально опасен.

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