Ученые предсказали, что конец света наступит в следующем месяце: в какой стране есть шансы выжить

Конец света / © Pixabay

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Судный день может наступить гораздо быстрее, чем мы ожидали: согласно расчетам ученых, сделанным несколько десятилетий назад, конец света может состояться уже в ноябре этого года.

Угроза гибели человечества оставалась одной из главных тем для обсуждения — от религиозных текстов до современной научной фантастики. В современном мире эти опасения лишь усугубляются из-за изменения климата, развития искусственного интеллекта и рисков ядерной войны. Однако, какие реальные термины прогнозируют ученые и где на Планете можно будет пережить глобальную катастрофу, пишет издание UNILAD.

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Прогноз апокалипсиса на ноябрь

Все началось с того, что группа ученых под руководством физика Хайнца фон Ферстера попыталась рассчитать сколько еще человечество сможет существовать в привычном режиме. В своем научном труде под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года» (Doomsday: Friday, 13 November, AD 2026) исследователи использовали данные о демографии со времен Иисуса Христа до 1958 года.

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Фон Ферстер отмечал, что именно этой даты численность населения может достигнуть критического предела, после чего человечество фактически уничтожит самое себя из-за чрезмерного перенаселения.

Самые безопасные страны для выживания

Если же апокалипсис станет реальностью, немецкие ученые уже исследовали, какие регионы будут иметь больше шансов выстоять во время глобальных катастроф (таких как ядерная зима, голод или биологические угрозы).

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Global Challenges под руководством Флориана Ульриха Йена из Хагенского университета (Германия), ученые проанализировали продовольственную безопасность, риски применения биологического оружия, вулканическую активность и качество государственного управления в разных уголках мира.

По результатам анализа лучшим местом для выживания стала Австралия. Благодаря своей удаленности от потенциальных очагов ядерного конфликта, мощной внутренней добыче продуктов питания и развитой энергетической инфраструктуре, эта страна имеет самые высокие шансы сохранить цивилизацию.

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Среди других относительно безопасных регионов ученые также отметили Новую Зеландию, Аргентину и Бразилию, хотя в отношении последних двух высказали оговорку из-за высокого уровня социального неравенства, что может осложнить выживание во время кризиса.

Раньше мы писали о том, почему нас могут успокаивать апокалиптические сюжеты и мысли о конце света.

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