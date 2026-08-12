Ученые представили новый метод увеличения груди без силикона

Новый метод увеличения груди может заменить силиконовые импланты. / © Credits

Реклама

Ученые испытывают новый метод увеличения груди, предусматривающий использование собственного жира человека вместо силиконовых имплантов. Технология может обеспечить более естественный вид и ощущение, а также снизить риск осложнений.

Об этом говорится в материале New Scientist.

Реклама

Экспериментальная процедура подразумевает забор жировой ткани из другой части тела с помощью липосакции. К примеру, жир могут получать со бедер.

Реклама

После этого жировые клетки вводят в специальные ячеистые каркасы, сформированные в виде чашек бюстгальтера. Их устанавливают внутри груди, где жир постепенно заполняет конструкцию.

С течением времени жировые клетки размножаются и заполняют каркас. Сам каркас постепенно растворяется, оставляя в груди только собственные ткани человека, сформированные в соответствии с желаемой формой.

По данным New Scientist, метод уже продемонстрировал перспективность при реконструкции груди после удаления силиконовых имплантов. Теперь его испытывают на женщинах, желающих увеличить грудь впервые.

Разработчики считают, что использование собственной жировой ткани может быть безопаснее традиционных силиконовых имплантов и обеспечивать более естественный вид и ощущение груди.

Реклама

Напомним, что мода меняет представление об «идеальной» груди. Каждое поколение имело свои иконы стиля, которые влияли на представление о красоте.

Новости партнеров