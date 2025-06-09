Ученые раскрыли неожиданную причину болезней: можно остановить старение

Старение

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Ученые считают, что остановка клеточной смерти, известной как некроз, может являться ключом к преодолению старения . Долгое время старения считалось медленным и неизбежным процессом. Но новые исследования предлагают другой взгляд.

Об этом пишет Earth.

Ученые обнаружили, что в глубине клеточных процессов организма, скорее всего, есть решающий момент. Его можно изменить, приостановить или даже повернуть вспять. Речь идет о некрозе — форме неконтролируемой гибели клеток.

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Исследование провели ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL), LinkGevity и Европейского космического агентства (ESA). Они поставили некроз в центр процессов старения и развития болезней.

Некроз: не просто следствие, а причина

В статье предполагается, что некроз может являться не только следствием повреждения, но и его причиной. Некроз – это хаотическая форма гибели клеток. Ее вызывают стресс, инфекция или травма. В отличие от контролируемой клеточной смерти некроз повреждает соседние ткани и вызывает воспаление. Исследование показывает: некроз – это не просто конечное событие. Это активный фактор старения и хронических заболеваний.

«Никто на самом деле не любит говорить о смерти, даже о смерти клеток. Возможно, именно поэтому физиология смерти так плохо изучена. и мочевого пузыря из Университета Лондона.

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Хаотическая гибель клеток распространяет повреждение

Клетки представляют собой строительные блоки всех живых организмов. Их смерть является естественной и необходимой. Но это так, только когда оно происходит регулируемым образом. В здоровых системах клетки заменяются чистым и контролируемым способом. Этот процесс известен как апоптоз. Он помогает органам регенерироваться и оставаться функциональными.

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Некроз – это другое дело. Он проходит без определенного порядка и цели. Когда он возникает, клетки разрываются. Они выливают свое содержимое в окружающие ткани. Это вызывает воспаление, распространяет повреждения и ускоряет старение.

«Некроз остается одним из последних рубежей медицины – общей чертой, объединяющей старение, болезни, космическую биологию и сам научный прогресс», – сказала доктор Карина Керн, ведущий автор исследования и генеральный директор LinkGevity.

Дисбаланс кальция разрушает клетки

В основе некроза лежит кальций. Это минерал, помогающий регулировать функции клеток. Обычно клетки поддерживают гораздо более высокий уровень кальция вне своих мембран, чем внутри. Этот градиент помогает контролировать жизненно важные процессы.

Когда кальций поступает внутрь, клетка разрушается. Она выделяет токсины и запускает вредное воспаление. "Когда клетки погибают, это не всегда мирный процесс для соседей", - отметил доктор Сью.

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Токсическая гибель клеток связывает заболевание

Некроз запускает эффект домино. По мере распространения токсичных материалов поражаются соседние клетки. Это приводит к большей гибели клеток. Это усугубляет воспаление и ускоряет общий упадок. Со временем организм становится менее способным к самовосстановлению.

Исследование выявляет связи между некрозом и несколькими хроническими заболеваниями. К ним относятся болезнь Альцгеймера, болезни сердца и почечная недостаточность. Эти заболевания часто считаются несвязанными. Но исследователи утверждают, что у них общая черта: некроз.

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