Ученые раскрыли тайну исчезновения птицы, жившей 120 млн лет назад в Китае (фото)

Окаменелость птицы, подавившейся камнями и камни, что ученые обнаружили у нее в горле после смерти Фото: Jingmai O’Connor

Вымершая птица из Китая погибла из-за камней 120 миллионов лет назад. Он проглотил более 800 мелких камешков.

Об этом говорится в исследовании в журнале Palaeontologica Electronica.

Оказалось, что птица проглотила более 800 мелких камешков — вероятно, по болезни — и пыталась их вывести, однако они застряли в пищеводе. Ученые полагают, что такое поведение может помочь понять, почему некоторые линии птиц вымерли вместе с динозаврами, а другие продолжили существование до современности.

Такой вид, вероятно, имела птица Chromeornis funkyi из мелового периода Фото: Sunny Dror

Как ученые выяснили причину смерти

В музейной коллекции провинции Шаньдун ученые наткнулись на неизвестный ранее образец, который отнесли в группу энциорнисовых. Эти птицы жили в меловом периоде и имели примитивные черты, унаследованные от динозавров, в том числе зубчатые края клюва и когти на передних лапах. По размеру птица не превышала воробья, что позволило выделить его в отдельный вид — Chromeornis funkyi, названный в честь канадского музыкального дуэта Chromeo.

Чтобы установить, откуда появились камни в пищеводе птицы, исследователи сравнили окаменение с другими известными случаями птиц, которые проглотили камни. Сначала они предполагали, что камни помогали перетиранию пищи в желудке. Однако ни один известный вид не проглатывал столько камешков, а некоторые фрагменты даже оказались не камнями, а глиняными шариками, которые не могли участвовать в пищеварении. Ученые подтвердили, что птица действительно проглотила их при жизни, а не во время процесса окаменения. Единственным логическим объяснением стало то, что это произошло по болезни.

Напомним, ранее речь шла о птице Хааста, которая известна как крупнейший орел в истории, имевшая размах крыльев до трех метров и охотившаяся на гигантских птиц моа, исчезла вместе со своей добычей 500–600 лет назад в Новой Зеландии.