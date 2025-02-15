Ученые рассказали, как идеально варить яйца: новый метод приготовления за 30 минут

Достижение совершенства в приготовлении яйца всегда зависело от гармоничного сочетания нежного, но упругого белка и мягкого, нерассыпающегося кремового желтка.

Многие кулинары-любители пользуются классическим способом варки некрутых яиц за 5–6 минут или даже применяют метод sous vide. Однако ученые решили выяснить, существует ли еще более точный подход. Команда исследователей разработала инновационный метод, заключающийся в попеременном погружении яиц в горячую и холодную воду в течение 30 минут. По их словам, этот способ обеспечивает идеальный результат, подтвержденный научными исследованиями, сообщает ZME Science.

Группа ученых под руководством профессора Неаполитанского университета Федерико II Эмилии Ди Лоренцо и Эрнесто Ди Майо провела исследование, посвященное физическим процессам, определяющим идеальное приготовление яиц. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Communications Engineering.

Ученые выяснили, что белок и желток затвердевают при разной температуре: примерно 65°C для желтка и 85°C для белка. Обычная варка в кипящей воде заставляет искать компромисс, что часто приводит к перетвердевшему желтку или недоваренному белку. Чтобы устранить эту проблему, исследователи создали метод периодической варки, при котором яйцо поочередно погружают в горячую и холодную воду, обеспечивая идеальный баланс между текстурой белка и желтка.

Используя математические модели, обычно применяемые в материаловедении, исследователи выяснили, что чередование высоких и низких температур позволяет добиться идеальной консистенции яичного белка и желтка без компромиссов. Они разработали уникальный подход, предусматривающий погружение яйца в кипящую воду (100°C), а затем в более холодную (30°C) с интервалами в две минуты. Благодаря этому белок приобретает правильную структуру, а желток остается нежным и кремовым.

Однако этот метод приносит не только идеальную текстуру, но и дополнительные преимущества. Исследование показало, что яйца, приготовленные по этой технологии, содержат больше антиоксидантов, в частности полифенолов, положительно влияющих на здоровье. Кроме того, вкусовой тест подтвердил, что благодаря периодическому нагреванию яйца имеют более гармоничную консистенцию, более выразительную умами-вкус и меньшую сухость по сравнению с традиционными способами приготовления.

По последним данным, яйца остаются одними из самых популярных продуктов в мире, а их годовое потребление превышает 76 миллионов тонн. С развитием кулинарных технологий инновационные подходы, в частности периодический нагрев, могут изменить традиционные методы приготовления этого ценного источника белка. Особенно это актуально для гастрономии, где стремятся добиться идеального баланса между вкусом и пользой для здоровья.

Если хотите испытать этот научный метод приготовления яиц, следуйте следующим шагам:

Доведите воду до кипения в кастрюле (100°C). Опустите яйцо в кипящую воду на 2 минуты. Переведите его в воду с температурой 30°C на следующие 2 минуты. Повторите чередование горячей и холодной воды 8 раз (в общей сложности 32 минуты). Очистите яйцо и наслаждайтесь идеальным сочетанием нежного желтка и упругого белка.

Это исследование доказывает, что даже привычные продукты, например яйца, можно усовершенствовать благодаря научному подходу. Хотя метод кажется довольно трудоемким, он открывает новое измерение кулинарии, где физика, польза и вкус гармонично сочетаются. Итак, если в следующий раз на кухне у вас найдется лишних 30 минут, попробуйте этот нестандартный способ приготовления – результат может вас приятно удивить.

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