Ученые рассказали, как мегапотоп 16 лет наполнял Средиземное море: детали поражают

5 миллионов лет назад Средиземное море было просто обширной территорией солончаков.

Ученые обнаружили доказательства того, что около 5 миллионов лет назад огромный "мегапотоп" заполнил Средиземное море. Он извесет под названием мегапотоп Занклин, который вновь предоставил Средиземному морю воды, завершив Мессинский пик солености — период, когда Средиземное море стало просто большой территорией солончаков. Этот засушливый период длился сотни тысяч лет.

Об этом пишет Express US.

Международная команда ученых обнаружила несколько геологических структур неподалеку от юго-восточной Сицилии, свидетельствующих о том, что в этом регионе произошло масштабное наводнение.

"Мегапотоп Занклин был событием, которое вызвало восторг и страх из-за скорости водного потока, превосходящего любые известные наводнения в истории. Наше исследование предлагает самые убедительные доказательства этого экстраординарного события", — отметил ведущий автор исследования Аарон Микаллеф.

Во время Мессинского пика солености Средиземное море было отделено от Атлантического океана и вода полностью испарилась, кардинально изменив ландшафт. Ранее учёные считали, что этот период закончился постепенно, и море заполнялось водой в течение 10 тысяч лет. Однако недавно обнаруженный коррозионный канал между Кадисским заливом и морем Альборан опроверг эту теорию, указывая на наводнение, продолжавшееся от двух до 16 лет.

Средиземноморье оказалось отрезанным от Атлантического океана / Иллюстрация: paubahi.com

В рамках своей работы ученые изучили более 300 асимметричных, обтекаемых хребтов, прорезающих Сицилийский порог — это затонувший сухопутный переход, который в прошлом разделял западный и восточный средиземноморские бассейны.

"Форма этих хребтов схожа с эрозией, вызванной крупномасштабным, бурным водным потоком с преобладающим северо-восточным направлением. Образовавшиеся хребты раскрывают невероятную силу мегапотопа Занклин и того, как он изменил ландшафт", — говорит соавтор исследования из Университета Саутгемп.

Подводные хребты были покрыты материалом, смытым со склонов позвоночника и окружающей территории, что свидетельствует о том, что этот материал отложился очень быстро и с большой силой. Форма и расположение канала указывают на то, что он действовал как мощная воронка, что привело к переполнению Сицилийского порога.

Команда разработала компьютерную модель мегапотопа, чтобы смоделировать, как могла вести себя вода. Модель предполагает, что наводнение могло достигать скорости до 115 км/ч.

Напомним, эксперты по изменению климата сделали новый прогноз относительно "ледника Судного дня" в Антарктиде: когда ждать большой потоп.

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