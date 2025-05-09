Ученые рассказали, откуда появляется радуга и как образуются ее цвета

Как образуются цвета радуги / © Pixabay

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На самом деле радуга возникает вовсе не при редких или сложных обстоятельствах — при определенных условиях ее вполне можно воспроизвести самостоятельно даже у себя дома, удивив детей и взрослых.

По мнению научно-популярного издания National Geographic, радуга — это не материальный объект и не отдельное атмосферное явление, а лишь зрительный эффект, оптическая иллюзия, которую создает взаимодействие света с каплями воды в воздухе.

Чтобы увидеть это явление, необходимо правильно расположиться: спиной к источнику света — чаще всего к солнцу — и лицом к зоне с каплями воды, например, к дождю, туману или брызгам водопада. При таких условиях цветная дуга становится видимой. Кстати, вместо солнца может быть даже мощный фонарь — эффект остается похожим.

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Радуга возникает благодаря сложному процессу преломления и рассеяния света: когда солнечный луч проникает в каплю воды из воздуха, он изменяет направление и разлагается на спектр цветов. Этот процесс повторяется многократно в тысячах капель воды, каждая из которых отображает только частицу общей картины, образуя свой участок цветной дуги.

Интересно, что на самом деле радуга имеет форму полного круга, а не только полдуга, как нам кажется. Прямо с поверхности земли мы видим только ее верхнюю часть — нижняя половина “скрывается! за горизонтом. Однако с высоты, например с иллюминатора самолета, можно увидеть настоящую круглую радугу во всей ее полноте.

Возможно, из школы вы помните: белый свет — это сочетание всех цветов видимого спектра. Каждый из этих цветов имеет собственную длину волны, поэтому когда белый луч проходит сквозь капли воды, каждая составляющая преломляется под разным углом. Именно это создает эффект разложения света на спектр.

Иными словами, во время прохождения сквозь дождевые капли белый свет будто “расщепляется! на цвета — красный, желтый, зеленый, голубой и т.д. — которые мы видим в виде радужной дуги. Красный свет, имея самую длинную волну (примерно 650 нанометров), рассеивается меньше всего и всегда располагается на внешнем краю радуги. Фиолетовое же, с кратчайшей длиной волны (приблизительно 400 нанометров), занимает ее внутренний край.

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