Ученые скопировали зрение пауков и создали камеру будущего: как работает SpiderCam (фото)

Паук Фото иллюстративный / © unsplash.com

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Ученые скопировали зрение пауков и создали камеру будущего. Необычное устройство, названное SpiderCam, способно создавать трехмерные карты пространства в реальном времени, потребляя меньше энергии, чем обычный ночник.

Результаты работы команда представила на конференции Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) в Денвере, сообщает Рopsci.

Как пауки помогли создать новую технологию

Пауки-прыгуны известны своим исключительным зрением. Несмотря на крохотный мозг размером с маковое зернышко, они способны точно оценивать расстояние до добычи, избегать хищников и выполнять сложные прыжки.

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Секрет заключается в строении глаз. В отличие от людей, имеющих по одной сетчатке в каждом глазу, пауки-прыгуны имеют несколько слоев сетчатки. Каждый из них воспринимает изображение с разным уровнем фокусировки.

Один слой может видеть объект четко, а другой — несколько размытым. Сравнивая эти отличия, мозг паука определяет расстояние до предмета.

«Они постоянно видят несколько уровней фокусировки одновременно. Поэтому непрерывно получают пару изображений, а мозг использует разницу в резкости для оценки расстояния», — объяснила компьютерная ученая Северо-Западного университета Эмма Александер.

Камера SpiderCam Фото popsci

Как работает SpiderCam

Созданная исследователями камера использует тот же принцип.

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SpiderCam одновременно фиксирует два варианта одного и того же изображения с незначительной разницей в фокусировке. Специальный алгоритм анализирует степень размытия между ними и мгновенно вычисляет глубину пространства.

Благодаря этому камера формирует трехмерную карту окружающей среды в режиме реального времени.

Меньше ватта энергии

Главным преимуществом новой технологии стала ее энергоэффективность.

Прототип SpiderCam создает карты глубины с частотой 32,5 кадра в секунду, используя лишь 624 милливатта энергии. Для сравнения, большинство обычных ночников потребляют более одного ватта.

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Алгоритм работает на специальном программированном чипе, оптимизированном для минимального энергопотребления.

Для чего может понадобиться такая камера

По мнению разработчиков, новая технология может найти применение там, где доступ к электропитанию ограничен.

«Меня особенно интересуют условия, где невозможно просто подключить камеру к сети. К примеру, полевые исследования или удаленные локации. Также это перспективно для дополненной реальности, где нужно точно определять расположение объектов в физическом пространстве», — отметила Александер.

Новые возможности для роботов и носимых устройств

Сегодня большинство 3D-камер используют сложные методы определения глубины, требующие мощных процессоров, дополнительных сенсоров и значительных затрат энергии.

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SpiderCam может открыть путь к появлению нового поколения автономных устройств — от умных очков и носимой электроники до роботов и дронов, которые смогут дольше работать от батареи.

В будущем команда планирует усовершенствовать технологию и интегрировать ее в компактные роботы и переносные гаджеты.

Напомним, воины ВСУ рассказали об уникальном тайном катере. Речь идет о плавучем аэродроме с искусственным интеллектом.

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