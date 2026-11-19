Мужчина с бородой / © pexels.com

Реклама

Новое исследование европейских ученых показало, что средняя мужская борода содержит больше патогенных для человека бактерий, чем самый грязный участок собачьей шерсти.

В рамках исследования, опубликованного в журнале European Radiology, ученые проанализировали образцы кожи и слюны 18 бородатых мужчин в возрасте от 18 до 76 лет, а также образцы шерсти и слюны 30 собак разных пород — от шнауцеров до немецких овчарок, передает Live Science.

Реклама

Ученые искали колонии опасных для человека бактерий, но отнюдь не для того, чтобы пристыдить владельцев бород. Главной целью было проверить, безопасно ли людям пользоваться теми же аппаратами МРТ, на которых ранее обследовали животных. Поскольку томографы слишком дороги для большинства ветеринарных клиник, собак обследовали в радиологическом отделении одной из европейских больниц, где ежегодно производится около 8 000 МРТ-сканирований для людей.

Реклама

Результаты оказались неожиданными: именно люди были более «грязными» пациентами. Мужские бороды содержали гораздо больше потенциально инфекционных микробов, чем собачья шерсть, а сами мужчины покидали аппараты МРТ более загрязненными, чем животные.

«Поскольку аппарат МРТ, который использовался как для собак, так и для людей, регулярно дезинфицировали после сканирования животных, бактериальная нагрузка на нем была существенно ниже по сравнению со сканерами, которыми пользовались исключительно люди», — отметили авторы исследования.

Как проводили эксперимент

В ходе исследования ученые взяли мазки из пасти собак, пришедших на плановое МРТ головного или спинного мозга, а также собрали образцы шерсти между лопатками — это «особенно негигиенический» участок, где у животных регулярно возникают кожные инфекции. После обследования исследователи также взяли пробы из трех точек внутри самого томографа.

Параллельно команда собрала бактериологические образцы из бород пациентов больницы, пришедших на собственное МРТ. Все мужчины были относительно здоровыми и находились на стационарном лечении в течение предыдущего года.

Реклама

Что нашли ученые

Анализы показали, что высокий уровень микробов на коже и слюне имели все 18 мужчин, тогда как среди собак такой показатель зафиксировали только у 23 из 30 животных.

Кроме того, у 7 мужчин и 4 собак обнаружили патогенные для человека микробы — бактерии, способные вызвать болезни, если попадут не в ту часть организма. Среди них:

Enterococcus faecalis — распространенная кишечная бактерия, часто вызывающая инфекции мочевыводящих путей у людей.

Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) — бактерия, обитающая на коже и слизистых до 50% взрослых людей, но может вызвать серьезные осложнения при попадании в кровь.

Главный вывод — не о бритье

Несмотря на более высокие показатели микробов у мужчин, авторы работы отмечают, что исследование не призывает срочно браться за электробритву. Ученые отмечают, что нет никаких оснований считать, что женщины имеют меньше бактериальную нагрузку, чем бородатые мужчины.

Настоящая проблема состоит в том, что люди оставляют в больницах гораздо больше потенциально опасных бактерий, чем принято думать, а обычной поверхностной дезинфекции часто недостаточно. По оценкам специалистов, только в больницах США ежегодно фиксируют около 1,7 миллиона внутрибольничных инфекций, от которых умирает около 100 000 пациентов в год.

Реклама

«Главный вопрос не в том, стоит ли разрешать собакам проходить обследование в наших больницах. Нам следует сосредоточиться на понимании и восприятии гигиены, чтобы осознать, что действительно реальная опасность и риск для пациентов», — подытожили исследователи.

Новости партнеров

Новости партнеров